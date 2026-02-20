Conductor alcoholizado despistó y chocó en la ruta 7: sus dos acompañantes fueron trasladados en grave estado

Tres hombres están en grave estado luego de que la camioneta en la que viajaban chocara y despistara en la ruta 7, a la altura del kilómetro 136, en el departamento de Florida.

Según señaló la Policía Caminera, la camioneta viajaba en dirección al norte. El vehículo era conducido por un hombre de 44 años, que estaba alcoholizado, y junto a él viajaban otros dos hombres, de 20 y 40 años, que también habían bebido alcohol.

El conductor fue trasladado con varias fracturas y pérdida del conocimiento. El mismo diagnóstico recibió su acompañante de 20 años, que fue derivado a ASSE.

Por otra parte, el hombre de 40 años sufrió un "politraumatismo en el cráneo con intubación". Fue trasladado a COMEF en estado reservado.

La espirometría del conductor tuvo un resultado de 0,97.