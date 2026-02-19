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El País Información Policiales

Siniestro de tránsito fatal en ruta 14: choque entre dos camiones dejó un fallecido en Lavalleja

Como consecuencia del impacto, uno de los conductores falleció en el lugar, mientras que el segundo chofer resultó ileso. La ruta quedó parcialmente obstruida.

19/02/2026, 18:17
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Siniestro fatal entre camiones en ruta 14 de Lavalleja
Siniestro fatal entre camiones en ruta 14 de Lavalleja.
Foto: Policía Caminera.

Un siniestro de tránsito fatal se registró este jueves sobre las 16:10 horas, en el kilómetro 284,500 de la ruta 14, entre las localidades de Varela y Zapicán, en el departamento de Lavalleja.

Según la información primaria aportada por Policía Caminera, por causas que aún se investigan se produjo una colisión fronto-lateral entre dos camiones con remolque que circulaban por la zona. Como consecuencia del impacto, uno de los conductores falleció en el lugar, mientras que el segundo chofer resultó ileso.

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Tras el siniestro, la ruta quedó parcialmente obstruida. El tránsito liviano es desviado por una calle lateral, mientras que la circulación de vehículos pesados permanece totalmente interrumpida hasta tanto se libere la escena y culminen las tareas de Policía Científica y personal de emergencia.

Siniestro fatal entre camiones en ruta 14 de Lavalleja
Siniestro fatal entre camiones en ruta 14 de Lavalleja.
Foto: Policía Caminera.
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