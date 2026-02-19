Adolescente de 17 años fue baleada en Villa Don Bosco, donde había ocurrido un tiroteo un día antes

Una joven de 17 años recibió un disparo en la pierna durante la noche del miércoles en el barrio Villa Don Bosco, lugar en donde horas antes se había desatado un tiroteo que terminó con cuatro personas heridas y un muerto.

La menor explicó a la Policía que estaba caminando con su hermano en las inmediaciones de la calle Camicachi, en la esquina con Pérez Nápoles, cuando pasó una persona en moto y abrió fuego. Uno de los disparos le impactó en la pierna derecha, por lo que fue trasladada a una policlínica de la zona.

Patrullero, móvil policial Foto: archivo El País.

El ataque sería en represalia por el tiroteo ocurrido durante la noche del martes. Según relató la adolescente herida a la Policía, algunos de sus familiares fueron partícipes del incidente, por lo que ahora "pretendían dañar" a la familia.

Policía Científica recolectó en el lugar tres vainas de calibre 9mm, 13 cartuchos de 9mm, y un cargador de municiones.

Tiroteo del martes terminó con cuatro heridos y un muerto

El ataque a balazos tuvo lugar este martes por la noche. Mientras un grupo se retiraba de una cancha de fútbol ubicada en el asentamiento 24 de Junio, en Villa Don Bosco, a metros del cruce de la ruta 8 y la 102, se produjo un confuso enfrentamiento que provocó heridas en cuatro personas y un muerto.

El incidente ocurrió en Camicachi y Toledo Chico, y las víctimas fueron llegando por distintos medios a dos centros de salud. El primer traslado fue en un auto particular que llegó a la emergencia de la policlínica de Capitán Tula. Una mujer de 27 años y un joven de 19 se presentaron allí y el conductor que los llevó "se retiró de inmediato", según el parte policial.

Patrullero policial. Foto: Estefania Leal/Archivo El Pais

La mujer fue diagnosticada en forma primaria con un disparo de arma de fuego en el cráneo y otro en el tórax, pero fue dada de alta algunas horas después con otro diagnóstico que mencionaba "heridas de perdigones". Ella manifestó intenciones de presentar una denuncia.

El joven que fue con ella sufrió una herida de arma de fuego en la mano izquierda y un roce en el pecho, pero como tampoco revestía gravedad fue dado de alta.

Al mismo centro llegó minutos después el presunto autor del ataque, un joven de 21 años que también sufrió "múltiples heridas de arma de fuego en el tórax". Debido a la gravedad de sus lesiones, la Policía no lo pudo interrogar, y falleció durante la tarde de este miércoles.

Mientras la Policía estaba haciendo averiguaciones en el lugar, otro joven de 19 años llegó en moto a la policlínica con una herida de arma de fuego en una rodilla. Declaró que era ajeno al conflicto, que caminaba por la zona cuando escuchó disparos y cayó herido, "sin saber quién efectuó" los balazos.

Efectivos de Policía Científica. Foto: Darwin Borrelli/Archivo El País.

En paralelo, una mujer de 36 años se presentó por sus propios medios en otro centro médico, en la policlínica de Jardines del Hipódromo, afectada por perdigones que le provocaron heridas en el brazo izquierdo y en el cuero cabelludo. También fue dada de alta en el lugar. Si bien manifestó no tener intenciones de presentar una denuncia, explicó que estaba discutiendo con un hombre cuando este le efectuó un disparo.