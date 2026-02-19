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El País Información Policiales

Tragedia en Rocha: un niño de 6 años, con cardiopatía congénita, murió tras descompensarse en Valizas

El menor, que sufrió una fibrilación ventricular, fue trasladado al Centro Auxiliar de Castillos, donde le practicaron maniobras de reanimación por más de una hora.

El País
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19/02/2026, 08:44
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Ambulancia de Asse
Ambulancia de la Administración de los servicios de Salud del Estado.
Foto: Estefanía Leal

Un niño de 6 años murió este miércoles tras descompensarse en la playa de Valizas y ser trasladado de urgencia al Centro Auxiliar de Castillos, confirmaron a El País fuentes de la Jefatura de Policía de Rocha. El menor padecía de una cardiopatía congénita y sufrió una fibrilación ventricular (FV).

El menor estaba junto a su familia en la playa, donde comenzó a sentirse mal y se descompensó, detalló el medio local Inf Central.

De urgencia, el niño fue trasladado hacia el Centro Auxiliar de Castillos, donde le practicaron maniobras de reanimación "por más de una hora", detalló en diálogo con El País el director del centro, Paulo García.

"El niño tenía una cardiopatía congénita, igual que su madre y su abuelo. Estaba siendo controlado y tenía indicación médica de no hacer esfuerzo", explicó el doctor, quien puntualizó que al momento de descompensase "estaba jugando en la arena", como cualquier niño.

El equipo médico le realizó descargas con el desfibrilador, con la asistencia de un pediatra del Hospital de Rocha y con el equipo de CTI del Hospital Pereira Rossell. Aunque por un momento "se revierte" la situación, el niño volvió a entrar en paro, fue intubado y le realizaros dos vías, pero finalmente murió.

Nota de la redacción: En una primera versión de este artículo, se informó que el niño sufrió "varios infartos". Dicha información fue confirmada por fuentes de la Policía de Rocha. Sin embargo, no se ajusta al diagnóstico real. A los lectores e involucrados, las disculpas del caso.

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