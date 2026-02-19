El expríncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, fue puesto en libertad "bajo vigilancia" tras haber sido detenido este jueves 19 de febrero de 2026 —el día de su cumpleaños número 66— por la Policía del Valle del Támesis, en el marco de una investigación por presunta mala conducta en el ejercicio de un cargo público y sus vínculos con los archivos del caso Jeffrey Epstein.



El arresto se produjo en la finca de Sandringham, en Norfolk. El expríncipe permanece retenido mientras se analizan sus nexos con el financista estadounidense y el intercambio de información sensible durante su etapa como enviado comercial.

El rey británico Carlos III expresó este jueves, en un comunicado divulgado por el palacio de Buckingham , su "profunda preocupación" por la detención de su hermano Andrés Mountbatten-Windsor, pero recalcó que "la Justicia debe seguir su curso".

expresó este jueves, en un comunicado divulgado por el , su "profunda preocupación" por la detención de su hermano Andrés Mountbatten-Windsor, pero recalcó que "la Justicia debe seguir su curso". El exprimer ministro británico Gordon Brown envió una carta de cinco folios a varias fuerzas policiales con información nueva extraída de los archivos del pederasta convicto estadounidense Jeffrey Epstein.

Vuelos privados y visitas prohibidas: la cronología del caso que terminó con la detención del expríncipe Andrés

17:40 | Expríncipe Andrés fue puesto en libertad "bajo investigación"

La policía británica informó este jueves que el expríncipe Andrés fue puesto en libertad "bajo investigación" tras su arresto durante la jornada por sospechas de conducta indebida cuando ejerció como representante comercial, una consecuencia del caso Epstein.

"Podemos confirmar que nuestros registros en Norfolk terminaron", afirmó la policía local de Thames Valley en un comunicado que parece hacer referencia a su residencia en una finca que pertenece al rey Carlos III, en Sandringham.

Poco antes de las 19:30 hora local, la cadena británica difundió una imagen del expríncipe saliendo de una comisaría del condado de Norfolk en el asiento trasero de un automóvil.

Este arresto, sin precedentes en la historia de la familia real, coincidió con el 66 cumpleaños de Andrés y tras la noticia, su hermano, el rey Carlos III, expresó que "la justicia debe seguir su curso".

16:48 | Rancho de Epstein ubicado en Nuevo México será investigado

Un comité especial ordenado por el Legislativo de Nuevo México investigará el Rancho Zorro, propiedad del delincuente sexual fallecido Jeffrey Epstein, y donde supuestamente ocurrieron varios abusos, entre ellos el denunciado por la fallecida Virginia Giuffre.

El Legislativo de Nuevo México aprobó esta semana la conformación de un comité especial de la Cámara de Representantes para investigar las denuncias de "actividad criminal y corrupción pública" del rancho.

Ubicado en el condado de Santa Fe, el rancho está compuesto por más de 4.000 hectáreas de bienes inmuebles, que incluían terrenos públicos en arrendamiento.

La propiedad ha sido nombrada en múltiples ocasiones por los abogados de las víctimas de Epstein, como la fallecida Virginia Giuffre, una de las principales demandantes en el caso, quien afirmó haber visitado el rancho en numerosas ocasiones.

A ella se suma Annie Farmer, quien testificó en el juicio contra Ghislaine Maxwell que sufrió abusos sexuales tras ser engañada para ir al rancho de Epstein en Nuevo México con el pretexto de asistir a un programa para estudiantes de secundaria, cuando ella solo tenía 16 años.

13:45 | Así registró la Policía la vivienda del expríncipe Andrés

12:37 | Británicos celebran la detención de Andrés

"Debería haber sido arrestado hace mucho tiempo", dijo la abogada Emma Carter en diálogo con AFP, en el barrio de la City, el centro financiero de la capital británica.

Andrés fue arrestado debido a alegaciones de que transmitió información confidencial al delincuente sexual Jeffrey Epstein cuando era enviado especial de comercio, entre 2001 y 2011, y no por otras sospechas que existen sobre él desde hace años.

Expríncipe Andrés DANIEL LEAL/AFP

Según esas sospechas, Andrés habría mantenido relaciones sexuales en el Reino Unido con jóvenes que le habría enviado Epstein.

Emma Carter dijo acordarse de "esas víctimas". Considera pese a todo que el arresto es "una buena noticia para ellas".

Su arresto es "un mensaje fuerte. ¡Se lo merece!", insistió.

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12:00 | Exprimer ministro Gordon Brown envió cartas a la Policía con información caso Epstein

El exprimer ministro británico Gordon Brown dijo este jueves que envió una carta de cinco folios a varias fuerzas policiales con información nueva extraída de los archivos del pederasta convicto estadounidense Jeffrey Epstein.

El antiguo líder laborista hizo esta afirmación después de que Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey británico Carlos III, fuera detenido esta mañana por la Policía del Valle del Támesis bajo la sospecha de mala conducta en cargo público.

En un comunicado, Brown señaló que la nueva información se suma a la que presentó a varias fuerzas del orden la semana pasada, en la que pidió que se haga justicia para las menores víctimas de la explotación sexual del multimillonario estadounidense.

Exprimer ministro británico Gordon Brown Foto: Archivo El País

11:09 | ¿Qué pena puede enfrentar el expríncipe Andrés si le hallan culpable?

El comunicado de la policía informó que se realizaron registros en dos direcciones en Inglaterra, en aparente relación con estas acusaciones.

La BBC informó que una de ellas era la antigua casa de Andrés, Royal Lodge, en la finca de Windsor, al oeste de Londres.

La otra sería su residencia desde principios de este mes en la finca privada de Sandringham, propiedad del rey, en Norfolk, al este de Inglaterra, donde tuvo lugar su arresto, según medios británicos.

La policía informó que "el hombre permanece bajo custodia policial en este momento".

En su comunicado, el rey Carlos III señaló que se seguirá un "proceso completo, justo y adecuado".

La mala conducta en el ejercicio de un cargo público conlleva una pena máxima de cadena perpetua, según el Crown Prosecution Service (Fiscalía de la Corona).

Comunicado del rey Carlos III tras la detención de su hermano Andrés Foto: EFE

10:30 | "Nunca fue un príncipe", dice la familia de Giuffre sobre Andrés

La familia de Virginia Giuffre, la principal acusadora del delincuente sexual Jeffrey Epstein, sostuvo que el expríncipe británico Andrés, detenido este jueves bajo sospecha de conducta indebida, "nunca fue un príncipe".

"Finalmente hoy nuestros corazones sienten alivio con la noticia de que nadie está por encima de la ley, ni siquiera la realeza", dijeron los hermanos de Giuffre en un comunicado a CBS News.

"Nunca fue un príncipe. A los sobrevivientes, dondequiera que se encuentren, Virginia hizo esto por ustedes", dijeron los familiares de la mujer, quien se suicidó el año pasado.

Legisladora demócrata toma una foto de Virginia Giuffre ante el Senado de EE.UU. Foto: KEVIN DIETSCH/Getty Images via AFP

9:59 | ¿Por qué detuvieron a Andrés, hermano del rey Carlos III?

El revuelo en torno a Andrés Mountbatten-Windsor, a quien su hermano le retiró todos los títulos nobiliarios y honores, se ha profundizado después de que unos correos divulgados por el Departamento de Justicia de EE.UU. revelasen que el expríncipe facilitó a Epstein documentos sensibles del gobierno británico.

Hace unos días, la Policía del Valle del Támesis había informado que estaba evaluando esa información para decidir si procedía a una investigación criminal.

Así, en un comunicado divulgado este jueves, las fuerzas del orden indicaron que esta mañana la detención fue "bajo sospecha de mala conducta en un cargo público y estamos realizando registros en domicilios" de Berkshire, donde está Windsor, y Norfolk.

"Tras una evaluación exhaustiva, hemos abierto una investigación sobre esta acusación de mala conducta en un cargo público. Es importante proteger la integridad y la objetividad de nuestra investigación", subraya.

El expríncipe Andrés de Gran Bretaña, duque de York, detenido este jueves por la Policía. Foto: ADRIAN DENNIS/AFP

9:19 | Habló el rey Carlos III tras el arresto de su hermano Andrés

El rey británico Carlos III expresó este jueves, en un comunicado divulgado por el palacio de Buckingham, su "profunda preocupación" por la detención de su hermano Andrés Mountbatten-Windsor, el expríncipe Andrés, pero recalcó que "la Justicia debe seguir su curso".

Andrés está salpicado por el caso Epstein y bajo sospecha de mala conducta durante su etapa como enviado comercial de Reino Unido.

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7:50 | Detuvieron al expríncipe Andrés en Inglaterra

El expríncipe Andrés fue arrestado este jueves, día de su cumpleaños 66, por "sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público", anunció la policía local de Thames Valley, responsable de la zona de Windsor, donde vivía hasta hace muy poco.

La Policía del Valle del Támesis, a las afueras de Londres, informó que los agentes acudieron esta mañana a la finca de Sandringham, en Norfolk, donde vive Andrés, centro de una fuerte polémica por sus vínculos con el pederasta convicto estadounidense Jeffrey Epstein.

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Con información de EFE y AFP