¿Por qué detuvieron al expríncipe Andrés, hermano del rey Carlos III?

Andrés Mountbatten-Windsor fue arrestado este jueves, día de su cumpleaños 66, por "sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público", anunció la policía local de Thames Valley, responsable de la zona de Windsor, donde vivía hasta hace muy poco.

Previamente dijo estar estudiando informaciones según las cuales Andrés habría entregado información potencialmente confidencial al delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein, en la época en que fue emisario del Reino Unido para el comercio internacional (2001-2011).

El revuelo en torno a Andrés Mountbatten-Windsor, a quien su hermano le retiró todos los títulos nobiliarios y honores, se ha profundizado después de que unos correos divulgados por el Departamento de Justicia de EE.UU. revelasen que el expríncipe facilitó a Epstein documentos sensibles del gobierno británico.

Hace unos días, la Policía del Valle del Támesis había informado que estaba evaluando esa información para decidir si procedía a una investigación criminal.

Así, en un comunicado divulgado este jueves, las fuerzas del orden indicaron que esta mañana la detención fue "bajo sospecha de mala conducta en un cargo público y estamos realizando registros en domicilios" de Berkshire, donde está Windsor, y Norfolk.

Fotografía de archivo tomada el 6 de mayo de 2023 que muestra al entonces duque de York, el príncipe Andrés, durante la ceremonia de coronación de su hermano el rey Carlos III en Londres. Foto: ANDY RAIN/EFE

La nota agrega que se trata de un caso "activo", por lo que "se recomienda tener cuidado con cualquier publicación para evitar incurrir en desacato judicial".

"Tras una evaluación exhaustiva, hemos abierto una investigación sobre esta acusación de mala conducta en un cargo público. Es importante proteger la integridad y la objetividad de nuestra investigación", subraya.

"Entendemos el gran interés público en este caso y proporcionaremos actualizaciones oportunamente", puntualizó la nota.

Según la legislación del Reino Unido, un arresto requiere que la policía tenga motivos razonables para sospechar que se ha cometido un delito y para creer que es necesario arrestar a la persona.

Varias fuerzas policiales británicas evalúan actualmente el movimiento del avión privado de Epstein en distintos aeropuertos del Reino Unido para intentar averiguar si fue utilizado por el magnate para traficar con menores de edad.

La fallecida Virginia Giuffre afirmó en 2014 que fue traficada al Reino Unido por Epstein cuando ella era menor de edad y obligada a mantener relaciones sexuales con el expríncipe, una acusación que este siempre ha negado.

Andrés de Gran Bretaña y Virginia Giuffre. Foto: AFP

Con información de EFE y AFP