¿Quién era Virginia Giuffre? La mujer que expuso la red de Epstein y se convirtió en símbolo contra la trata

Ante la publicación de miles de nuevos archivos sobre el delincuente sexual Jeffrey Epstein, un nombre clave vuelve a sonar con fuerza en todo el mundo: Virginia Giuffre. Fue una de las primeras y más fuertes voces que exigieron cargos penales contra Epstein y sus cómplices y hoy es símbolo contra la trata sexual.

En mayo de 2025, a los 41 años, Giuffre se quitó la vida luego de años pidiendo justicia por ella y el resto de mujeres forzadas a mantener relaciones sexuales cuando eran menores de edad.

¿Quién era Virginia Giuffre?

Nacida en Sacramento, la capital de California, Virginia Giuffre denunció en 2019 que fue usada para el tráfico sexual por el fallecido financista estadounidense Jeffrey Epstein y forzada a tener sexo con sus amigos, entre ellos el expríncipe Andrés.

En una entrevista con la BBC en ese año, Giuffre dio detalles de un viaje a Londres en 2001, cuando tenía 17 años y dijo que Epstein la llevó para reunirse con el príncipe.

“Imploro a la gente de Reino Unido que se ponga de mi lado, que me ayude a pelear esta batalla, que no acepte que esto está bien. Esta no es una historia sexual sórdida. Esta es una historia de trata de personas. Esta es una historia de abuso y esta es una historia de los muchachos de la realeza”, agregó.

El príncipe Andrés, Virginia Giuffre y Ghislaine Maxwell posando para una foto Foto: US District Court - Southern Dis

¿Qué le hicieron Epstein y Maxwell a Virginia Giuffre?

Virginia Giuffre relató cómo Maxwell la llevó al club nocturno Tramp, en la capital británica, donde el hijo de la reina Isabel II le pidió bailar.

“Era el peor bailarín que he visto en mi vida. Sudaba tanto que parecía que estaba lloviendo por todas partes”, relató Giuffre. “Estaba asqueada, pero sabía que tenía que mantenerle feliz, porque eso era lo que Jeffrey y Ghislaine esperaban de mí”, agregó.

Cuando abandonaron la discoteca, Maxwell le dio instrucciones sobre lo que debía hacer a continuación: “En el coche, Ghislaine me dice que tengo que hacer por Andrés lo que hago por Jeffrey, y eso me pone enferma”, rememoró.

En 2021, Giuffre esgrimió en una demanda civil que Epstein la obligó a mantener relaciones sexuales con el príncipe Andrés en al menos tres ocasiones cuando ella tenía 17 años (y él tenía 41) a cambio de US$ 15.000.

Andrés de Gran Bretaña y Virginia Giuffre. Foto: AFP

La caída de Andrés tras la denuncia

A pesar de diversos acuerdos entre las partes que evitaron mayores consecuencias para el príncipe Andrés, el Palacio de Buckingham le despojó de sus funciones militares y del título real.

Posteriormente, el príncipe lamentó su relación con el difunto Epstein -que se suicidó en una celda en 2019 antes de ser juzgado por tráfico sexual y conspiración- y reconoció que el pedófilo "traficó a innumerables niñas a lo largo de muchos años".

Nuevos documentos que parecen indicar que el expríncipe Andrés transmitió documentos confidenciales a Epstein salieron a la luz este miércoles, por lo que la fiscalía informó que está “en contacto” con la policía sobre esas sospechas.

Según un correo electrónico dirigido al financiero, fechado el 24 de diciembre de 2010, el expríncipe remitió “un informe confidencial” sobre oportunidades de inversión en Afganistán. El expríncipe, hoy apartado de la vida pública, era entonces representante especial de Reino Unido para el Comercio Internacional, cargo que ocupó entre 2001 y 2011. El email se suma a otros documentos, también incluidos en los archivos Epstein, que sugieren que en 2010 el expríncipe Andrés envió al financiero informes sobre viajes de trabajo realizados a China, Singapur y Vietnam.

Andrew Albert Christian Edward Mountbatten, expríncipe del Reino Unido. Foto: AFP

La policía regional de Windsor, donde residía el expríncipe hasta la semana pasada, indicó entonces que está “examinando esta información” sobre Andrew Moutbatten-Windsor, como debe ser llamado ahora tras ser desposeído de todos su cargos aristocráticos.

Con información de EFE y AFP