Tensión y cuestionamientos por caso Epstein: demócratas acusan a fiscal general de “encubrimiento”

legisladores demócratas acusaron ayer miércoles a la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, de llevar a cabo un “encubrimiento” de los archivos sobre Jeffrey Epstein y de convertir el Departamento de Justicia en un arma de represalia del presidente Donald Trump.

Bondi fue increpada por congresistas durante una tensa audiencia en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, ante el cual la fiscal defendió la gestión que el Departamento ha hecho de los registros sobre el delincuente sexual. En la sesión estuvieron presentes varias de las víctimas de Epstein, quien murió en prisión en 2019 antes de ser juzgado por explotación sexual de menores.

Jamie Raskin, el demócrata de mayor rango del comité, criticó la lenta publicación de los archivos de la investigación sobre Epstein así como la edición que se hizo a los documentos.

“Usted está dirigiendo un encubrimiento masivo sobre (los archivos) Epstein directamente desde el Departamento de Justicia”, dijo Raskin, quien criticó que solo se hayan publicado tres de los seis millones de documentos disponibles.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, testifica ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes Foto: AFP

Una ley de transparencia, aprobada por el Congreso y promulgada por el presidente Donald Trump tras presiones del Partido Republicano, obligó al Departamento de Justicia a publicar todos los documentos del caso Epstein.

La legislación exigía mantener en reserva los nombres u otra información personal identificable de las víctimas de Epstein, que sumaban más de 1.000 según el FBI.

Pero las figuras poderosas -incluidos políticos como Trump y varios magnates empresariales- que eran cercanas a Epstein no podían ser protegidas, según la ley.

Raskin dijo que, pese a ello, se editaron los documentos para ocultar los nombres de “abusadores, facilitadores, cómplices y co-conspiradores” de Epstein, “aparentemente para ahorrarles vergüenza y deshonra, que es exactamente lo contrario de lo que la ley le ordenó hacer”. Bondi, estrecha aliada de Trump, dijo que cientos de abogados y revisores “dedicaron miles de horas a revisar minuciosamente millones de páginas para cumplir con la ley del Congreso”.

Raskin y otros legisladores demócratas además condenaron las acusaciones del Departamento de Justicia contra los rivales políticos del presidente, diciendo que este fue convertido “en el instrumento de venganza de Trump”.

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, testifica ante el Senado. Foto: AFP

Vínculos

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, admitió el martes haber visitado la isla de Epstein pero negó vínculos cercanos con el millonario. Un número creciente de legisladores pide que Lutnick renuncie porque durante meses negó sus vínculos con el fallecido financiero. No obstante, Trump mantiene su respaldo al secretario, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

“El secretario Lutnick sigue siendo un miembro muy importante del equipo del presidente Trump, y el presidente respalda plenamente al secretario”, dijo Leavitt. Los archivos revelaron sin embargo una visita de Lutnick a la isla de Epstein en diciembre de 2012.

En la audiencia en el Senado, el secretario reconoció haber almorzado durante una hora con el multimillonario, pero dijo que estuvo acompañado de su esposa y sus hijos.

Esta foto sin fecha en un lugar no identificado proporcionada por el Departamento de Justicia muestra a Jeffrey Epstein. Foto: AFP

“Estábamos de vacaciones en familia”, afirmó. Otro documento da cuenta de un almuerzo entre los dos hombres en Nueva York en 2011, que Howard Lutnick desmintió.

Varios legisladores sostienen que esas imprecisiones merecen que abandone el cargo. “Lutnick no debe ser secretario de Comercio, y debería renunciar inmediatamente”, dijo el lunes el senador demócrata, Adam Schiff.

Un día antes, el legislador republicano Thomas Massie ya había dicho que que el secretario de Comercio “debería renunciar”. El demócrata Robert Garcia dijo que Lutnick “ha estado mintiendo sobre su relación con Epstein”. Al ser consultado si vio algo impropio en la isla de Epstein, Lutnick sostuvo que, aparte de su familia y otra pareja que viajó con ellos, solo vio al personal que trabajaba para el multimillonario.

Andrew Moutbatten-Windsor, expríncipe Andrés. Foto: AFP

Ex príncipe Andrés, otra vez en la mira

Nuevos documentos que parecen indicar que el expríncipe Andrés transmitió documentos confidenciales a Epstein salieron a la luz ayer, por lo que la fiscalía informó que está “en contacto” con la policía sobre esas sospechas. Según un correo electrónico dirigido al financiero, fechado el 24 de diciembre de 2010, el expríncipe remitió “un informe confidencial” sobre oportunidades de inversión en Afganistán. El expríncipe, hoy apartado de la vida pública, era entonces representante especial de Reino Unido para el Comercio Internacional, cargo que ocupó entre 2001 y 2011. El email se suma a otros documentos, también incluidos en los archivos Epstein, que sugieren que en 2010 el expríncipe Andrés envió al financiero informes sobre viajes de trabajo realizados a China, Singapur y Vietnam. La policía regional de Windsor, donde residía el expríncipe hasta la semana pasada, indicó entonces que está “examinando esta información” sobre Andrew Moutbatten-Windsor, como debe ser llamado ahora tras ser desposeído de todos su cargos aristocráticos.