Hillary Clinton acusa al gobierno de Donald Trump de "encubrimiento" en el caso Jeffrey Epstein

La exsecretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton, lanzó una dura acusación contra la gestión de la administración de Donald Trump, calificando de "encubrimiento" el manejo de los archivos relacionados con Jeffrey Epstein. A pocos días de su comparecencia ante un comité de la Cámara de Representantes, prevista para el próximo 26 de febrero, Clinton exigió la apertura total de los expedientes del pederasta fallecido en 2019, asegurando que la transparencia es el único camino para resarcir a las víctimas y esclarecer los vínculos del poder con el financista.

La presión política aumenta de cara a una semana clave en Washington, ya que el expresidente Bill Clinton también está citado a declarar apenas 24 horas después que su esposa. "No tenemos nada que ocultar", enfatizó la líder demócrata en una entrevista con la cadena británica BBC, donde subrayó que la familia ha solicitado repetidamente la desclasificación de los documentos.

Mientras la Casa Blanca defiende su gestión alegando haber hecho más por las víctimas que sus opositores, el Congreso mantiene el pulso para acceder al material sin ediciones ni censuras.

La sombra sobre el príncipe Andrés y los documentos sensibles

El reclamo de Hillary Clinton no se limitó a la política doméstica estadounidense, sino que alcanzó la sensibilidad de la corona británica. Al ser consultada sobre si Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III, debería presentarse ante el Congreso, su respuesta fue tajante: "Creo que todos a quienes se les pida deberían declarar". Esta declaración se produce en un momento crítico para el expríncipe, cuya situación legal en el Reino Unido se ha agravado tras revelarse correos electrónicos que sugieren que facilitó documentos gubernamentales confidenciales a Epstein.

El expresidente estadounidense Bill Clinton y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton en el Capitolio. Foto: AFP

Investigación criminal en curso y presión en el Congreso

La polémica ha escalado a nivel policial en territorio británico. La Policía del Valle del Támesis se encuentra evaluando la nueva información surgida en Estados Unidos para determinar si existen méritos suficientes para iniciar una investigación criminal formal contra el hijo de la fallecida Isabel II.

Expríncipe Andrés y Jeffrey Epstein. Foto: AFP.

En paralelo, los comités del Congreso estadounidense intensifican su labor para que la verdad sobre la red de Epstein salga a la luz, en un proceso donde la "luz solar", como definió Clinton, parece ser el único recurso para desinfectar un caso que sigue sacudiendo las estructuras de poder transatlánticas.

EFE