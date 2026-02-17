Caso Cardama: senador Da Silva reclamó la renuncia de la ministra Lazo y le pidió "un poquito de vergüenza"

El senador nacionalista Sebastián Da Silva pidió públicamente este martes la renuncia de la ministra de Defensa, Sandra Lazo, en medio de la polémica por el caso Cardama.

"La ministra de Defensa, ¿cuándo va a renunciar?", planteó el legislador en diálogo con Canal 5.

Repreguntado por el periodista sobre si Lazo tendría que dejar su cargo, contestó: "Si tuviera un poquito de vergüenza, sí. Cómo no va a renunciar si el gobierno está parado de manos con el tema Cardama como caramelo de a peso. ¿Quién habilitó el pago de los 20 y pico millones de dólares?".

Cuando renuncia Lazo. ? Por omisión , ineptitud o incapacidad. Elija la causal pero renuncie pic.twitter.com/WGaHgWaFzL — Sebastian Da Silva (@camboue) February 17, 2026

Asimismo agregó: "Si es cierto que Cardama es el villano de la soberanía uruguaya, la ministra de Defensa no puede durar un segundo más en el cargo. Si no es cierto, lo que están haciendo es una jugada política".

"¿Sabés por qué? Porque los frentistas de izquierda radical, en las murgas, los comité y en esto y lo otro, le piden que sea más de izquierda. ¿Qué es lo que hacen estos burros? En lugar de hacer cosas por el país, lo que hacen es chocar contra nosotros. Eligieron lo peor, porque los que están comiendo un asado y de fiesta son los narcos que ven como nuevamente tres veces más de territorio de agua que lo que tenemos de tierra, está regalado", sumó.

Sandra Lazo en la interpelación por Cardama. Sandra Lazo en la interpelación por Cardama. Foto: Natalia Rovira.

Comisión preinvestigadora en el Senado

La bancada de senadores del Frente Amplio presentó este martes una solicitud para conformar una comisión preinvestigadora en la Cámara Alta, luego de que el pasado viernes el presidente de la República, Yamandú Orsi, confirmara de forma definitiva la intención del gobierno de rescindir el contrato con el astillero español Cardama.

El pedido, dirigido a la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, fue firmado por el senador Sebastián Sabini.

Previo al anuncio de la rescisión, el gobierno ya había abonado 28.794.500 millones de euros de los 82 totales por la construcción de dos patrulleras oceánicas.