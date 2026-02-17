Justicia argentina dicta la quiebra del empresario peronista Alberto Samid, internado en Punta del Este

La Justicia argentina decretó la quiebra del empresario peronista Alberto Samid, conocido como el "rey de la carne", quien está internado en el Sanatorio Cantegril de Punta del Este y reclama volver a su país en un vuelo sanitario.

El Juzgado Comercial N° 25, a cargo de Horacio Francisco Robledo, fue quien decretó el estado de quiebra de Samid en una resolución que tiene fecha de este lunes 16 de febrero. La decisión se tomó luego de que el empresario no obtuviera la conformidad de sus acreedores en el marco del concurso preventivo iniciado en 2022. El pasivo total verificado asciende a 276,66 millones de pesos argentinos (unos US$ 200.000), compuesto principalmente por deudas impositivas con organismos públicos.

Según el expediente Nº 20602/2022, los principales acreedores del empresario son la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), con una acreencia de $179 millones; la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), que reclama casi $94 millones por el impago de Ingresos Brutos e Impuesto Automotor, y Smart Commerce, que completó la lista de acreedores verificados.

La decisión del juez implica, entre otras medidas, que Samid pasa a tener prohibida la salida del país hasta el 3 de julio de 2026, pero el empresario reconoció que está internado en Punta del Este.

Además se ordenó la inhibición general de bienes de forma indefinida, con notificaciones a los registros de propiedad de inmuebles, rodados, naves y aeronaves.

El magistrado libró también un mandamiento de constatación, clausura e incautación de bienes y documentación en el domicilio del deudor. Además dispuso la intervención de la correspondencia, que deberá ser remitida a la Sindicatura.

La situación patrimonial de Samid se dirime en paralelo a otros expedientes judiciales. A finales de 2025, la Cámara Federal de Casación Penal cerró por prescripción un expediente iniciado en 2015 por supuesta evasión y retención indebida de tributos.

Pese a ello, el empresario registra una condena firme de 2019 a cuatro años de prisión por asociación ilícita y evasión, sentencia que se cumplió en abril de 2023.

Alberto Samid. Foto: La Nación- GDA

"Contraje un virus uruguayo que no saben qué es": el reclamo de Alberto Samid desde Punta del Este

Samid retomó este martes su actividad en redes sociales y volvió a reclamar a las autoridades argentinas que le faciliten un vuelo sanitario para regresar a su país. Desde el Sanatorio Cantegril, Samid publicó un tuit luego de que su esposa, Marisa Scarafía, se encargara de comunicar su estado de salud.

"Ahora comprendo por qué nos tratan de sudakas en el mundo. Hace dos días solicité a la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires y al secretario de Turismo de la Nación un traslado sanitario de urgencia, de 40 minutos de duración, pagando yo los gastos, porque contraje un virus uruguayo que no saben qué es", empezó la publicación.

"Entonces tengo que ir rápido a mi país a atenderme con mis médicos", añadió, pero señaló que "ninguno de los dos", en referencia al gobierno nacional y al de la provincia, le "dio pelota".

"Los dos se hicieron los boludos. Si me pasa a mí, que soy un tipo conocido... pobre de alguien que no es conocido. Ni le atienden el teléfono", apuntó.

Ahora comprendo porqué nos tratan de sudakas en el mundo. Hace dos días solicité a la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires y al Secretario de Turismo de la Nación un traslado sanitario de urgencia, de 40 minutos de duración, PAGANDO YO LOS GASTOS porque contraje un virus… — Alberto Samid (@soyalbertosamid) February 17, 2026

El mensaje de la esposa, publicado durante la madrugada de este martes, estaba dirigido fundamentalmente al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y a intendentes peronistas para que intentaran conseguir un vuelo sanitario.

"Soy Marisa Scarafía, esposa de Alberto Samid", inicia el mensaje que se publicó en la cuenta de X del empresario de la carne y dirigente político peronista.

Según narró, Samid "se encuentra internado en el Hospital Cantegril de Punta del Este", a donde ingresó "primero por una infección urinaria, pero el cuadro se complicó porque le detectaron un virus en sangre que no se sabe bien qué es pero es muy peligroso ya que tiene bajos todos los valores de sangre, plaquetas, glóbulos blancos y otros valores".

Buenas noches. Soy Marisa Scarafía, esposa de Alberto Samid.



Alberto se encuentra internado en el Hospital Cantegril de Punta del Este. Ingresó primero por una infección urinaria, pero el cuadro se complicó porque le detectaron un virus en sangre que no se sabe bien que es… — Alberto Samid (@soyalbertosamid) February 17, 2026

"Necesitamos que sea trasladado a Buenos Aires y la única manera es mediante un avión sanitario", explicó la esposa de Samid, que entonces hizo una solicitud a dirigentes del peronismo, espacio político que gobierna en la provincia de Buenos Aires y tiene intendentes en varias localidades, aunque es oposición a nivel nacional.

"Le pido encarecidamente al señor gobernador de la provincia de Buenos Aires (Axel Kicillof), a los intendentes peronistas y a todos los compañeros que nos ayuden con este tema", apuntó la mujer.

"Es urgente. Alberto necesita estar en su país atendido por sus médicos", añadió Scarafía, que dejó dos números de teléfono para contactarse.

Alberto Samid, empresario argentino. Foto: Manuel Cortina/La Nación/GDA

Quién es Alberto Samid

Samid es un empresario conocido como el "rey de la carne" y fue diputado provincial por el Frente Justicialista de Renovación entre 1987 y 1991.

Uno de los episodios más conocidos de Samid es el que protagonizó en vivo en la televisión con Mauro Viale en enero de 2002. Ambos discutieron y terminaron golpeándose cuando el conductor le cuestionó al empresario si había avalado el atentado a la AMIA.

Con información de La Nación/GDA