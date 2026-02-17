"Contraje un virus uruguayo que no saben qué es": el reclamo de Alberto Samid desde Punta del Este

El empresario argentino Alberto Samid, internado en Punta del Este, retomó este martes su actividad en redes sociales y volvió a reclamar a las autoridades argentinas que le faciliten un vuelo sanitario para regresar a su país.

Desde el Sanatorio Cantegril, Samid publicó un tuit luego de que su esposa, Marisa Scarafía, se encargara de comunicar su estado de salud.

"Ahora comprendo por qué nos tratan de sudakas en el mundo. Hace dos días solicité a la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires y al secretario de Turismo de la Nación un traslado sanitario de urgencia, de 40 minutos de duración, pagando yo los gastos, porque contraje un virus uruguayo que no saben qué es", empezó la publicación.

"Entonces tengo que ir rápido a mi país a atenderme con mis médicos", añadió, pero señaló que "ninguno de los dos", en referencia al gobierno nacional y al de la provincia, le "dio pelota".

"Los dos se hicieron los boludos. Si me pasa a mí, que soy un tipo conocido... pobre de alguien que no es conocido. Ni le atienden el teléfono", apuntó.

Ahora comprendo porqué nos tratan de sudakas en el mundo. Hace dos días solicité a la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires y al Secretario de Turismo de la Nación un traslado sanitario de urgencia, de 40 minutos de duración, PAGANDO YO LOS GASTOS porque contraje un virus… — Alberto Samid (@soyalbertosamid) February 17, 2026

El mensaje de la esposa, publicado durante la madrugada de este martes, estaba dirigido fundamentalmente al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y a intendentes peronistas para que intentaran conseguir un vuelo sanitario.

"Soy Marisa Scarafía, esposa de Alberto Samid", inicia el mensaje que se publicó en la cuenta de X del empresario de la carne y dirigente político peronista.

Según narró, Samid "se encuentra internado en el Hospital Cantegril de Punta del Este", a donde ingresó "primero por una infección urinaria, pero el cuadro se complicó porque le detectaron un virus en sangre que no se sabe bien qué es pero es muy peligroso ya que tiene bajos todos los valores de sangre, plaquetas, glóbulos blancos y otros valores".

Buenas noches. Soy Marisa Scarafía, esposa de Alberto Samid.



Alberto se encuentra internado en el Hospital Cantegril de Punta del Este. Ingresó primero por una infección urinaria, pero el cuadro se complicó porque le detectaron un virus en sangre que no se sabe bien que es… — Alberto Samid (@soyalbertosamid) February 17, 2026

"Necesitamos que sea trasladado a Buenos Aires y la única manera es mediante un avión sanitario", explicó la esposa de Samid, que entonces hizo una solicitud a dirigentes del peronismo, espacio político que gobierna en la provincia de Buenos Aires y tiene intendentes en varias localidades, aunque es oposición a nivel nacional.

"Le pido encarecidamente al señor gobernador de la provincia de Buenos Aires (Axel Kicillof), a los intendentes peronistas y a todos los compañeros que nos ayuden con este tema", apuntó la mujer.

"Es urgente. Alberto necesita estar en su país atendido por sus médicos", añadió Scarafía, que dejó dos números de teléfono para contactarse.

Alberto Samid. Foto: La Nación- GDA

Quién es Alberto Samid

Samid es un empresario conocido como el "rey de la carne" y fue diputado provincial por el Frente Justicialista de Renovación entre 1987 y 1991.

Uno de los episodios más conocidos de Samid es el que protagonizó en vivo en la televisión con Mauro Viale en enero de 2002. Ambos discutieron y terminaron golpeándose cuando el conductor le cuestionó al empresario si había avalado el atentado a la AMIA.