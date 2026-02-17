Alberto Samid internado en Uruguay: el mensaje de su esposa a la dirigencia peronista por un avión sanitario

Internaron a Alberto Samid en el Hospital Cantegril de Punta del Este y su esposa publicó un mensaje en redes sociales esperando que dirigentes peronistas puedan ayudar a su familia consiguiendo un avión sanitario para trasladarlo a Buenos Aires.

"Soy Marisa Scarafía, esposa de Alberto Samid", inicia el mensaje que se publicó en la cuenta de X del empresario de la carne y dirigente político peronista.

Según narró, Samid "se encuentra internado en el Hospital Cantegril de Punta del Este", a donde ingresó "primero por una infección urinaria, pero el cuadro se complicó porque le detectaron un virus en sangre que no se sabe bien qué es pero es muy peligroso ya que tiene bajos todos los valores de sangre, plaquetas, glóbulos blancos y otros valores".

Buenas noches. Soy Marisa Scarafía, esposa de Alberto Samid.



Alberto se encuentra internado en el Hospital Cantegril de Punta del Este. Ingresó primero por una infección urinaria, pero el cuadro se complicó porque le detectaron un virus en sangre que no se sabe bien que es… — Alberto Samid (@soyalbertosamid) February 17, 2026

"Necesitamos que sea trasladado a Buenos Aires y la única manera es mediante un avión sanitario", explicó la esposa de Samid, que entonces hizo una solicitud a dirigentes del peronismo, espacio político que gobierna en la provincia de Buenos Aires y tiene intendentes en varias localidades, aunque es oposición a nivel nacional.

"Le pido encarecidamente al señor gobernador de la provincia de Buenos Aires (Axel Kicillof) a los intendentes peronistas y a todos los compañeros que nos ayuden con este tema", apuntó la mujer.

"Es urgente. Alberto necesita estar en su país atendido por sus médicos", añadió Scarafía, que dejó dos números de teléfono para contactarse.

Alberto Samid, empresario argentino. Foto: Manuel Cortina/La Nación/GDA

Quién es Alberto Samid

Samid es un empresario conocido como el "rey de la carne" y fue diputado provincial por el Frente Justicialista de Renovación entre 1987 y 1991.

Uno de los episodios más conocidos de Samid es el que protagonizó en vivo en la televisión con Mauro Viale en enero de 2002. Ambos discutieron y terminaron golpeándose cuando el conductor le cuestionó al empresario si había avalado el atentado a la AMIA.