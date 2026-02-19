FA votará investigadora sobre Cardama antes que la oposición; PN habla de acción "ilegal y antirreglamentaria"

El Parlamento atraviesa horas de alta tensión en esta semana de Carnaval, en la que además de llevarse adelante una interpelación al canciller Mario Lubetkin, las bancadas del Frente Amplio y el Partido Nacional protagonizan un encarnizado duelo para ver quién logra imponer, antes que el otro, su comisión investigadora sobre el caso Cardama.

Luego de que los blancos —con el apoyo del Partido Colorado, Cabildo Abierto, Identidad Soberana y el Partido Independiente— anunciaran que la Cámara de Representantes estabaen condiciones de votar su investigadora en la sesión de este lunes, el Frente Amplio comunicó este jueves que ellos acelerarán los plazos en el Senado para votar la creación de del mismo ámbito este viernes, pero en la cámara alta.

Para esto, la comisión preinvestigadora creada el miércoles con la denuncia que presentó el senador Sebastián Sabini —enfocada en las irregularidades en el contrato firmado entre el astillero español y el gobierno de Luis Lacalle Pou— dispuso que se votara en la tarde de este jueves sus informes, pese a que el plazo por reglamento para hacer eso es de 48 horas.

Como paso siguiente, haciendo lo que desde la oposición se llamó una "jopeada política" —así lo definió en la red social X el diputado blanco Federico Casaretto—, la presidenta del Senado, Carolina Cosse, convocará a una sesión extraordinaria a realizarse este viernes, para que de esa manera se dé ingreso a los informes de la preinvestigadora y ya se vote la comisión.

El senador frenteamplista Eduardo Brenta dijo a El País que se seguirá lo dispuesto, primero, por el artículo 144 del reglamento la cámara alta, en cuyo inciso tercero establece que las comisiones preinvestigadoras tienen que expedirse "dentro" de un plazo de 48 horas —con lo que, a criterio de la bancada oficialista, puede hacerlo antes—; y, segundo, por el artículo 46 del mismo reglamento, que define que "para las sesiones ordinarias y para las extraordinarias que la Cámara haya resuelto celebrar, se citará con doce horas por lo menos de anticipación, y con veinticuatro las extraordinarias solicitadas por no menos de once senadores, o por el presidente del Senado, especificándose

en cada caso el objeto de la citación".

Sin embargo, este camino que recorrerá la bancada frenteamplista es, para la oposición, y particularmente para los blancos, contrario a las misma norma citada.

La senadora Graciela Bianchi, representante del Partido Nacional en la preinvestigadora del Senado, ya anunció que no concurrirá a la reunión convocada en forma anticipada para este jueves en ese ámbito por considerarla "ilegal y antirreglamentaria" y "por supuesto inconsulta".

"La desesperación los lleva a actuar al margen de la Constitución y de la ley. De acuerdo a lo que corresponde estaré mañana a las 8.30 hrs, fecha y hora en que debía reunirse la comisión preinvestigadora para presentar los informes. Sin plazo para estudiar, prejuzgando y negando a las minorías el derecho al amparo de nuestro sistema jurídico", escribió en su cuenta de X.

Bianchi no concurrió a la reunión de hoy, y la comisión, formada solo por legisladores frenteamplista, votó a favor de conformar la comisión investigadora para profundizar, de acuerdo a la resolución a la que accedió El País, en "las presuntas irregularidades en el procedimiento de contratación, constitución de las garantías, ejecución del contrato y proceso de rescisión del mismo de dos patrulleras oceánicas por parte de las anteriores autoridades nacionales con el Astillero Cardama y sus consecuencias, desde el año 2014 al 2026".

El debate que se dará ahora será de interpretación jurídica, porque para los nacionalistas no alcanza la mayoría absoluta para hacer ingresar, al orden del día de la sesión extraordinaria, los informes de la comisión, sino que son precisos dos tercios, y fundamentarlo como un tema de "extrema gravedad y urgencia".

El Frent Amplio piensa lo contrario. "Va a ingresar el orden del día desde la comisión", dijo Brenta a El País. "No lo hará como cualquier proyecto, porque este jueves ya saldrá de la comisión preinvestigadora e informado", agregó.

Cuestionamientos de la oposición

Para tratar el asunto, fue suspendida una comparecencia del Ministerio de Desarrollo Social para tratar las muertes que han ocurrido de menores bajo custodia en el INAU. Pero, además, para la oposición también impactará en la agenda de la comisión especial que se formó para ratificar el acuerdo comercial firmado el 17 de enero entre el Mercosur y la Unión Europea.

"Es una preocupante muestra de un problema serio que tenemos hoy en el Parlamento: la falta de posibilidad de lograr acuerdos y, sobre todo, el no tener claras las prioridades", cuestionó, entre otros, el senador Pedro Bordaberry en diálogo con El País.

El colorado, no obstante, hizo una crítica general al sistema político, enfrascado en una competencia "que no habla bien" del Parlamento uruguayo, acerca de qué partido instalará antes una comisión investigadora.

"Como en la escuela, 'yo canté primero' parece mas importante que los temas de fondo que afectan al país", dijo Bordaberry, que agregó: "En el medio estamos a marcha forzadas con el tratado Mercosur-Unión Europea, sin la información suficiente. (...) Van por un titular efímero en los cables y noticias que a las 24 horas se olvida, en lugar de estudiar a fondo y en forma responsable el tratado mas importante del país desde 1991; revela un bajo nivel en las prioridades; no nos damos cuenta que las peleas entre políticos deben ceder ante el interés principal del país; y que el titular no es mas importante que el contenido".

El senador Sergio Botana también lamentó la situación. "Hay niños bajo manos del INAU que se han encontrado en bocas de droga y problemas gravísimos; no podemos estar compitiendo por las fechas de las investigadoras. Me parece algo bastante feo", declaró a Montevideo Portal, en donde también se refirió a la "ordinariez" que a su juicio cayó el Frente Amplio al intentar adelantarse y tener antes que los blancos su comisión en Diputados.