Blancos solicitaron crear segunda comisión investigadora por caso Cardama y que esta abarque desde el año 2005

La bancada de diputados del Partido Nacional presentó formalmente este miércoles su anunciada denuncia en la cámara baja para la creación de una comisión investigadora que analice todos los hechos en torno al caso Cardama, un tema que también será indagado en el Senado —donde ya se conformó esta semana una comisión preinvestigadora— a iniciativa del Frente Amplio.

La solicitud, enviada al presidente de Diputados, el frenteamplista Sebastián Valdomir, fue presentada por el legislador blanco Juan Martín Rodríguez, y propone una investigación centralizada en los "hechos, actos y eventuales conductas irregulares relacionados con la rescisión del contrato para adquirir las patrullas oceánicas anunciado el pasado viernes" 13 de febrero.

Y se agrega que, "para mejor comprensión del proceso", se propone que "la fecha a investigar sea desde el año 2005 hasta el anuncio de la rescisión".

En resumen, Rodríguez formuló que "desde que asumió el gobierno, respecto al proceso de construcción de las OPV, se han dado hechos irregulares en el MDN, con la participación de personas ajenas al ministerio, que han llevado adelante investigaciones sin contar con norma habilitante, ocasionando sus actos consecuencias para terceros"; y que "a partir de sus informes se iniciaron investigaciones administrativas que son dirigidas desde Presidencia, con filtraciones permanentes de información reservada, que afectan el debido proceso".

Asimismo, propone como "un punto central de lo que se debe investigar" el encuentro que se hizo en la sede de Presidencia, en el que participó Gonzalo Fernández como representante del astillero, donde se presentaron "opciones para subsanar la garantía de fiel cumplimiento", que el Ejecutivo cuestionó por ser falsa y de una empresa inexistente, "que el gobierno deliberadamente ignoró".

Además, en varias partes del documento se afirma que "el gobierno ya estaba en conversaciones con posibles opciones de OPV", lo que "expone al Uruguay", de acuerdo a la denuncia, a "futuras demandas por el accionar de mala fe".

De esta manera, como adelantó El País este miércoles, el Parlamento nacional tendrá un escenario inédito con la creación de dos comisiones investigadoras que apuntarán a un mismo tema, aunque con diferente foco, ya que la que promovió el oficialismo en el Senado estará enfocada en el accionar del gobierno de Luis Lacalle Pou a la hora de decidir escoger al astillero cuestionado para la entrega de dos patrulleras oceánicas por un monto superior a los 82 millones de euros.

La comisión preinvestigadora, que dispone ahora de 48 horas para formular un informe en mayoría y otro en minoría —en caso de haber discordia, que es lo que ocurrirá con este asunto— será conformada por los diputados Joaquín Garlo y Alejandro Zavala por el Frente Amplio, y Juan José Olaizola por el Partido Nacional.