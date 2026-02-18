Javier García: "Es una inmundicia utilizar la memoria de mi madre fallecida para hacer política"

Se vivieron momentos de tensión con gritos y acusaciones cruzadas en la mañana del miércoles en el Senado. El legislador blanco Javier García planteó una cuestión de fueros después de que la senadora suplente frenteamplista Lilián Abracinskas se hiciera eco de un tuit sobre un incremento patrimonial, y publicara también en Twitter: “Parecería ir quedando en evidencia para quien fue redituable la gestión del exministro”.

“Se hizo eco de una infamia donde se publicó mi declaración jurada, que es pública, pero donde se oculta un dato clave en mi aumento patrimonial: el fallecimiento de mi madre en agosto de 2024”, dijo García, que no tuvo éxito en su reclamo, pues en la votación porque solo levantaron la mano 11 de los 27 senadores presentes en la sala.

Más tarde, Abracinskas —que no estuvo presente en la sesión— calificó de “equivocada” la publicación realizada por ella misma y señaló en su cuenta de Twitter: “Al senador y a quienes pudieron sentirse afectados, mis excusas”.

También aseguró creer “en el debate firme y respetuoso pero también en la responsabilidad y el rigor al momento de comunicar”. Lo que “no cambia ni relativiza la decisión del Frente Amplio de impulsar una comisión investigadora para determinar responsabilidades en el caso Cardama”, sostuvo.

Hace unos días compartí en redes sociales una información que resultó ser sesgada, lo que me llevó a realizar una publicación crítica hacia el Senador Javier García. Esa publicación fue equivocada.



Al Senador y a quienes pudieron sentirse afectados, mis excusas . — Lilián Abracinskas (@labracinskas) February 18, 2026

El senador del Partido Nacional, Javier Garcia, en el Parlamento. Foto: Francisco Flores

Cruces en la sesión

En la mañana, a poco de que empezara la sesión, García argumentó su pedido al decir que Abracinskas “profirió públicamente una descalificación institucional” y realizó un “agravio personal que afecta” su “integridad como integrante” del Senado y, por lo tanto, agravió también al cuerpo.

“Nunca pensé en mi vida que en una sesión del Senado iba a venir a defender el honor de mi madre fallecida, y el honor personal y de mi familia”, indicó. Y añadió que la senadora “lo hizo a propósito para difamar y para (conseguir) una ventaja política. La miseria humana, la inmundicia hecha política: utilizar la memoria de mi madre fallecida para hacer política”.

Después de la votación, el senador nacionalista Sebastián Da Silva apuntó: “Estamos viendo la cara más miserable del oficialismo. (...) ¿Dónde está la senadora Abracinskas que tiene que estar cumpliendo su trabajo? ¿Está escondida? ¿Dónde está su valentía? Quiero ver si le dice en la cara a García lo mismo que en Twitter. No está, porque se esconde como buen frentista”.

En respuesta, la vicepresidenta Carolina Cosse indicó que no estaba en el recinto porque aún no se habían votado las licencias.

Del Frente Amplio, el senador Daniel Caggiani explicó que su bancada no votó a favor de lo reclamado por García por un “tema procedimental”. “Esta sesión extraordinaria la solicitó el Partido Nacional para poder completar su integración en la comisión especial por el tratamiento del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Cuando nos informan cinco minutos antes de ingresar que el senador García quería hacer esta solicitud, le respondimos que no teníamos problema en considerarlo en otra sesión ordinaria de la cámara para discutir este y otros temas que hacen al amparo de los fueros”, añadió.

También indicó que la senadora suplente "no estaba en uso de la titularidad, por tanto, no era senadora cuando realizó, como cualquier ciudadana y en su libertad de expresión, las expresiones que quiera hacer".