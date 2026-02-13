Oposición sale al cruce del gobierno tras anuncio de rescisión con Cardama: "Enorme irresponsabilidad"

Luego de que el presidente Yamandú Orsi anunciara en conferencia de prensa la decisión de rescindir unilateralmente el contrato que unía al gobierno con el astillero Cardama para la construcción de dos patrullas oceánicas, la oposición salió al cruce por entender que el Estado se verá perjudicado.

Uno de los primeros en cuestionar la decisión fue Javier García, hoy senador del Partido Nacional pero otrora ministro de Defensa Nacional y uno de los impulsores de la compra de las patrullas al astillero español.

"La decisión de rescisión estaba tomada desde el inicio y es por una sola razón: POLÍTICA. El objetivo es destruir lo que venga del gobierno de Lacalle Pou. Lo intentaron con el puerto utilizando a la Justicia y perdieron. Ahora las patrulleras, también el proyecto Neptuno y el saneamiento para el interior. El único objetivo es destruir. Lo político por encima de lo jurídico nuevamente. No tienen rumbo, tienen ánimo de romper. No hay agenda positiva, solo negativa", afirmó García.

Añadió que esta decisión deja a Uruguay "sin patrulleras oceánicas" y además "va a costarnos carísimo por la demanda internacional que vendrá".

Ante el anuncio del gobierno hoy:

La decisión de rescisión estaba tomada desde el inicio y es por una sola razón: POLÍTICA.

El objetivo es destruir lo que venga del gobierno de Lacalle Pou. Lo intentaron con el puerto utilizando a la Justicia y perdieron. Ahora las patrulleras,… — Javier García (@JavierGarcia_Uy) February 13, 2026

El presidente del directorio blanco, Álvaro Delgado, también criticó la decisión: "Enorme irresponsabilidad del gobierno, actuando con saña política. Para justificar su ataque contra el gobierno de Coalición, exponen a todos los uruguayos a un juicio internacional y dejan al país sin las patrullas necesarias para vigilar nuestras aguas. Si se pierde el juicio, lo paga la gente. Una penosa decisión, con fines exclusivamente políticos, que va contra los intereses de Uruguay. El más completo respaldo a la gestión del Ministerio de Defensa durante nuestro gobierno".

Enorme irresponsabilidad del gobierno, actuando con saña política.

Para justificar su ataque contra el gobierno de Coalición, exponen a todos los uruguayos a un juicio internacional y dejan al país sin las patrullas necesarias para vigilar nuestras aguas. Si se pierde el juicio,… https://t.co/hbumSB0oE4 — Alvaro Delgado (@AlvaroDelgadoUy) February 13, 2026

También el nacionalista Sebastián Da Silva emitió su opinión: "Hay dos colectivos que festejan: los de abogados que se llenarán de plata con esta decisión y los narcos que se aseguran un mar libre para sus negocios"

Hay dos colectivos que festejan : los de abogados que se llenarán de plata con esta decisión y lo de los narcos que se aseguran de un mar libre para sus negocios.

También hay una reivindicación a la impunidad en el gobierno. Ver a la Ministra Lazo escuchar todo lo que en teoría… https://t.co/iW2Yz3K5Up — Sebastian Da Silva (@camboue) February 13, 2026

Pablo Abdala, diputado blanco, también consideró que "el gobierno ha cometido un acto de enorme irresponsabilidad" y que el gobierno "demostró que actúa" con "premeditación y alevosía". "Su único interés era, y sigue siendo, destruir lo hecho por el gobierno anterior. Nunca le importó sostener el contrato y construir las patrulleras. Expone al país a un daño del que tal vez no tenga mayor conciencia. Pero tampoco le importa", señaló.

El gobierno ha cometido un acto de enorme irresponsabilidad. La conferencia de prensa de hoy demostró que actúa, desde el 22 de octubre, con premeditación y alevosía. Sin apartarse de su pérfido guión. Su único interés era, y sigue siendo, destruir lo hecho por el gobierno… https://t.co/8HtuYElKqR — Pablo Abdala (@pabloabdala66) February 13, 2026

La respuesta de los dirigentes oficialistas no se hizo esperar. Diputados y senadores frenteamplistas celebraron el anuncio de Orsi pero además contestaron a la oposición.

"Nos estafaron y en lugar de defender al país defienden a los estafadores. ¿Raro, no?", preguntó el senador Sebastián Sabini.

Nos estafaron y en lugar de defender al país defienden a los estafadores. ¿Raro no? https://t.co/tJ5sO96Hzy — Sebastián Sabini (@tatisabini) February 13, 2026

Sebastián Valdomir, otro diputado frenteamplista, celebró el "fin de un negociado infame". "Dos garantías inválidas, un astillero sin experiencia y decisiones internas para hacer todo de apuro. Quien defienda algo de lo que llevó a esto, es parte de la joda. No hay otra conclusión plausible", aseveró.

La diputada Julieta Sierra contestó específicamente a García por sus dichos acerca de que la decisión del gobierno es política.

"Claro que es política, porque todas las decisiones a fin de cuentas lo son. La diferencia es cuando una decisión política tiene sustento jurídico por estar sumergidos en garantías TRUCHAS que eran las que permitían que el contrato estuviera vigente, a cuando son decisiones políticas que se toman después de tener advertencias de todo tipo de que íbamos rumbo a una estafa y la decisión se toma IGUAL. ¿Qué se esconde? Esperamos que la Justicia lo determine pronto", escribió.

Claro que es política, porque todas las decisiones a fin de cuentas lo son. La diferencia es cuando una decisión política tiene sustento jurídico por estar sumergidos en garantías TRUCHAS que eran las que permitía que el contrato estuviera vigente, a cuando son decisiones… https://t.co/i26HGINyGu — Julieta Sierra (@julietasierraf) February 13, 2026

El anuncio del gobierno con respecto a la decisión de concluir el contrato por dos patrullas océanicas

El presidente Orsi reunió este viernes al Consejo de Ministros y al finalizar dio una conferencia de prensa en la que hizo una serie de anuncios con respecto al contrato con el astillero Cardama para la fabricación de dos patrullas oceánicas.

En primer término anunció la rescisión del contrato "por incumplimientos contractuales graves" por parte de la empresa Cardama y la decisión de "iniciar acciones por daños y perjuicios".

También dijo que se iniciarán "acciones para recuperar el patrimonio del Estado uruguayo", porque Uruguay ya invirtió dinero para la fabricación de los barcos.

En tercer lugar, manifestó que se buscará "definir responsabilidades institucionales e individuales y tomar las medidas que haya que tomar para eso". Por último, aseguró que el gobierno procurará "la adquisición de las patrulleras oceánicas tan necesarias para la soberanía de la defensa nacional".

Al comenzar la conferencia, que dio acompañado del prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, y de la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, Orsi afirmó que hacía estos anuncios por la "necesidad de transparencia en la gestión pública". El caso refiere a un contrato que se firmó en la gestión anterior, durante el gobierno de Luis Lacalle Pou.

Recordó que el 22 de octubre de 2025 se hizo una conferencia de prensa por el mismo tema y que en aquella oportunidad la motivación había sido que se descubrió que la garantía de fiel cumplimiento que había presentado Cardama para la construcción de los dos barcos "no existía", o lo que es "peor aún", se trataba de "un documento falso".

Conferencia de prensa por el caso Cardama. Foto: Natalia Rovira/El País.

Orsi aseguró que ya esto era "un hecho grave", pero una vez que se le notificó de la situación a la empresa, sucedieron otros episodios de similares características.

"A partir de ese día se le notificó a la empresa, la propia empresa admitió que esa garantía de fiel cumplimiento era inexistente. Las garantías son las que permiten que ese contrato entre en vigor, pero decidimos darle todas las garantías a la empresa porque quizás había cosas que se podían solucionar más allá de la gravedad del asunto", apuntó el mandatario.

Presidente Yamandú Orsi durante una conferencia de prensa por el caso Cardama. Foto: Natalia Rovira

"Seguimos recogiendo información y nos encontramos con otra novedad: otra garantía, la de reembolso o anticipo financiero, no cumple con lo establecido en el contrato", mencionó y continuó: "A tal punto es irregular la situación que el documento que presentó Cardama no era la póliza de garantía de la empresa sino que lo que teníamos en nuestras manos era un documento de términos y condiciones".

"Cuando nos hicimos de esa otra garantía, no condice con lo que establece el contrato", señaló. Así las cosas, "las dos garantías" que son "elemento sustancial" del contrato, no cumplían las condiciones, según el presidente.

Por este motivo, "el contrato no camina" y entonces se definieron las cuatro acciones anunciadas.