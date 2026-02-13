Quién es Mario Cardama, el director del astillero español que está en la mira del gobierno

Redacción El País

"Estamos preparados para construir OPV como las que necesita Uruguay, tenemos experiencia en naves aún más complejas". Esto decía el 27 de mayo pasado Mario Cardama, director del astillero de Vigo que lleva su apellido. La afirmación fue antes de conocerse que el gobierno uruguayo rescindiría el contrato y lo denunciaría penalmente por asegurar que se cometió fraude.

El director del astillero no se imaginaría que cinco meses después de esas declaraciones el gobierno uruguayo tomaría la decisión de suspender el contrato. Fue en una conferencia en octubre. Pero este viernes 13 de febrero, luego de algunas idas y vuelta entre la administración y la empresa, la decisión se ratificó alegando que ninguna de las dos garantías que debía presentar Cardama son regulares.

En declaraciones al medio español Infodefensa, el empresario explicaba que su firma tenía "un perfil de astillero boutique", que diseñaba y construía buques a medida de lo que precise el cliente.

La firma de Vigo apunta a "posicionarse como referente en la construcción de buques OPV". El astillero tiene 109 años de historia, y su dueño explicaba que los buques que precisaba Uruguay eran "muy similares a los que construimos anteriormente para la Xunta de Galicia, que ha dado excelentes resultados".

"En el caso de Uruguay, es un buque de construcción tradicional que luego tendrá sus propias particularidades, como son los sistemas de armamento, comando y control y su helipuerto con hangar", explicó Cardama. En ese sentido, comentó que construyeron para la Armada de Senegal "una nave mucho más compleja que la de Uruguay, con maquinaria de arrastre, un sistema de bombas para lucha contra incendios, sistemas de combate de contaminación y otros sistemas que los OPV de Uruguay no necesita".

Mario Cardama, dueño del astillero contratado por Uruguay para la compra de dos patrulleros oceánicos. Foto: Gabriel Porfilio

La empresa Cardama antes del conflicto con el gobierno uruguayo

Según el sitio web de Cardama Shipyard, la empresa "fue fundada en el año 1916 por Francisco Cardama Godoy y en sus inicios se dedicó a la construcción y reparación de buques de madera y fabricación de pinturas".

"En la década de los años sesenta se transforma para poder varar y reparar buques de acero, fundamentalmente de pesca", señala la web.

En la actualidad el astillero "se ha consolidado como uno de los constructores de buques más prolíficos de España, destacando su experiencia en proyectos de ámbito internacional, habiendo entregado buques en países como Angola, Irak, Marruecos, Islandia, Reino Unido, Argelia, Benín, Ecuador y Venezuela, entre otros".

Mario Cardama rompe el silencio tras anuncio de rescisión que hizo Orsi

Este viernes 13 de febrero Cardama expresó su profundo malestar con la gestión del gobierno uruguayo, calificando el procedimiento como "muy incorrecto".

En declaraciones a El País, el empresario español descartó las acusaciones de fraude e irregularidades que salieron de Torre Ejecutiva, y subrayó que la empresa ha mantenido una conducta estrictamente profesional.

"Entendemos que se ha procedido de manera muy incorrecta y vamos a estudiar los caminos a seguir", afirmó Cardama, dejando abierta la puerta a una inminente batalla judicial.

El empresario fue enfático al señalar que la firma ha operado bajo parámetros estrictamente corporativos: "Siempre hemos manejado esto con criterios empresariales y eso no va a cambiar ahora".

Render del OPV 87 de Cardama Foto: Ministerio de Defensa

Orsi anunció la rescisión del contrato con Cardama y el inicio de acciones legales

El presidente de la República, Yamandú Orsi, reunió este viernes al Consejo de Ministros y al finalizar dio una conferencia de prensa en la que hizo una serie de anuncios con respecto al contrato con el astillero Cardama para la fabricación de dos patrullas oceánicas.

En primer término anunció la rescisión del contrato "por incumplimientos contractuales graves" por parte de la empresa Cardama y la decisión de "iniciar acciones por daños y perjuicios".

También dijo que se iniciarán "acciones para recuperar el patrimonio del Estado uruguayo", porque Uruguay ya invirtió dinero para la fabricación de los barcos.

En tercer lugar, manifestó que se buscará "definir responsabilidades institucionales e individuales y tomar las medidas que haya que tomar para eso". Por último, aseguró que el gobierno procurará "la adquisición de las patrulleras oceánicas tan necesarias para la soberanía de la defensa nacional".

Al comenzar la conferencia, que dio acompañado del prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, y de la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, Orsi afirmó que hacía estos anuncios por la "necesidad de transparencia en la gestión pública". El caso refiere a un contrato que se firmó en la gestión anterior, durante el gobierno de Luis Lacalle Pou.

Recordó que el 22 de octubre de 2025 se hizo una conferencia de prensa por el mismo tema y que en aquella oportunidad la motivación había sido que se descubrió que la garantía de fiel cumplimiento que había presentado Cardama para la construcción de los dos barcos "no existía", o lo que es "peor aún", se trataba de "un documento falso".

Conferencia de prensa por el caso Cardama. Foto: Natalia Rovira/El País.

Orsi aseguró que ya esto era "un hecho grave", pero una vez que se le notificó de la situación a la empresa, sucedieron otros episodios de similares características.

"A partir de ese día se le notificó a la empresa, la propia empresa admitió que esa garantía de fiel cumplimiento era inexistente. Las garantías son las que permiten que ese contrato entre en vigor, pero decidimos darle todas las garantías a la empresa porque quizás había cosas que se podían solucionar más allá de la gravedad del asunto", apuntó el mandatario.

Presidente Yamandú Orsi durante una conferencia de prensa por el caso Cardama. Foto: Natalia Rovira

"Seguimos recogiendo información y nos encontramos con otra novedad: otra garantía, la de reembolso o anticipo financiero, no cumple con lo establecido en el contrato", mencionó y continuó: "A tal punto es irregular la situación que el documento que presentó Cardama no era la póliza de garantía de la empresa sino que lo que teníamos en nuestras manos era un documento de términos y condiciones".

"Cuando nos hicimos de esa otra garantía, no condice con lo que establece el contrato", señaló. Así las cosas, "las dos garantías" que son "elemento sustancial" del contrato, no cumplían las condiciones, según el presidente.

Por este motivo, "el contrato no camina" y entonces se definieron las cuatro acciones anunciadas.