Orsi anunció la rescisión del contrato con Cardama y el inicio de acciones por "daños y perjuicios"

El presidente de la República, Yamandú Orsi, reunió este viernes al Consejo de Ministros y al finalizar dio una conferencia de prensa en la que hizo una serie de anuncios con respecto al contrato con el astillero Cardama para la fabricación de dos patrullas oceánicas.

En primer término anunció la rescisión del contrato "por incumplimientos contractuales graves" por parte de la empresa Cardama y la decisión de "iniciar acciones por daños y perjuicios".

También dijo que se iniciarán "acciones para recuperar el patrimonio del Estado uruguayo", porque Uruguay ya invirtió dinero para la fabricación de los barcos.

En tercer lugar, manifestó que se buscará "definir responsabilidades institucionales e individuales y tomar las medidas que haya que tomar para eso". Por último, aseguró que el gobierno procurará "la adquisición de las patrulleras oceánicas tan necesarias para la soberanía de la defensa nacional".

Al comenzar la conferencia, que dio acompañado del prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, y de la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, Orsi afirmó que hacía estos anuncios por la "necesidad de transparencia en la gestión pública". El caso refiere a un contrato que se firmó en la gestión anterior, durante el gobierno de Luis Lacalle Pou.

Recordó que el 22 de octubre de 2025 se hizo una conferencia de prensa por el mismo tema y que en aquella oportunidad la motivación había sido que se descubrió que la garantía de fiel cumplimiento que había presentado Cardama para la construcción de los dos barcos "no existía", o lo que es "peor aún", se trataba de "un documento falso".

Conferencia de prensa por el caso Cardama. Foto: Natalia Rovira/El País.

Orsi aseguró que ya esto era "un hecho grave", pero una vez que se le notificó de la situación a la empresa, sucedieron otros episodios de similares características.

"A partir de ese día se le notificó a la empresa, la propia empresa admitió que esa garantía de fiel cumplimiento era inexistente. Las garantías son las que permiten que ese contrato entre en vigor, pero decidimos darle todas las garantías a la empresa porque quizás había cosas que se podían solucionar más allá de la gravedad del asunto", apuntó el mandatario.

Presidente Yamandú Orsi durante una conferencia de prensa por el caso Cardama. Foto: Natalia Rovira

"Seguimos recogiendo información y nos encontramos con otra novedad: otra garantía, la de reembolso o anticipo financiero, no cumple con lo establecido en el contrato", mencionó y continuó: "A tal punto es irregular la situación que el documento que presentó Cardama no era la póliza de garantía de la empresa sino que lo que teníamos en nuestras manos era un documento de términos y condiciones".

"Cuando nos hicimos de esa otra garantía, no condice con lo que establece el contrato", señaló. Así las cosas, "las dos garantías" que son "elemento sustancial" del contrato, no cumplían las condiciones, según el presidente.

Por este motivo, "el contrato no camina" y entonces se definieron las cuatro acciones anunciadas.

Resumen Las cuatro acciones que anunció Orsi con respecto a Cardama Anunció la rescisión del contrato "por incumplimientos contractuales graves" por parte de la empresa Cardama y el inicio de "acciones por daños y perjuicios". Se iniciarán "acciones para recuperar el patrimonio del Estado uruguayo", porque Uruguay ya invirtió dinero para la fabricación de los barcos. Se buscará "definir responsabilidades institucionales e individuales y tomar las medidas que haya que tomar para eso". El gobierno procurará "la adquisición de las patrulleras oceánicas tan necesarias para la soberanía de la defensa nacional".

Jorge Díaz: "Como la primera garantía era trucha, empezamos a sospechar de la segunda"

Al tomar la palabra Díaz, afirmó que Uruguay no se arriesga con esta decisión a un arbitraje internacional en base a tratados de inversión porque "acá no hay una inversor sino un proveedor" contratado por el Estado, en este caso para que le entregue dos embarcaciones del tipo OPV .

"Cardama no invirtió un solo dólar en Uruguay; es un contrato de suministro", reafirmó.

En esta línea, mencionó que la rescisión se hace por "graves incumplimientos del astillero en términos jurídicos y contractuales", pero que también hubo incumplimientos "constructivos" que eventualmente "darán lugar a otras decisiones".

Recordó, a su vez, que la garantía de fiel cumplimiento, cuya irregularidad se constató en octubre, "tenía todo un contexto jurídico, instrumentos notariales de España, falsos, para dar una apariencia de autenticidad para que fueran aceptadas por el Estado uruguayo".

"Esa es la garantía de Eurocommerce, que no existe y nunca tuvo actividad financiera, que el domicilio no existía y el teléfono tampoco", apuntó Díaz.

"Como esta garantía era trucha, empezamos a sospechar de la segunda garantía", recordó el prosecretario, que concluyó que "el Estado uruguayo le va a hacer juicio" a Cardama por los "daños y perjuicios" que le causó.

Presidente Yamandú Orsi durante la conferencia de prensa por el caso Cardama. Foto: Natalia Rovira/El País.

Sandra Lazo: "En esta administración habrá patrulleros oceánicos"

La ministra Lazo, en tanto, aseguró que "en esta administración habrá patrulleros oceánicos", en el sentido de que Uruguay arreglará con otro armador: "No hemos dejado de trabajar un momento. Estamos explorando las diversas oportunidades de obtener esas herramientas y además estamos robusteciendo desde otro lugar todas las herramientas necesarias para la salvaguarda de nuestra soberanía nacional".

Al respecto, Orsi añadió que hay una búsqueda de alternativas principalmente para otras patrullas oceánicas "del mismo porte o similar". Afirmó que el gobierno ya tuvo "alguna reunión" con oferentes y sumó la chance de obtener también "lanchas rápidas" y "algún navío".

Mario Cardama respondió a Orsi y calificó el procedimiento de Uruguay como "muy incorrecto"

La respuesta desde Vigo no se hizo esperar. Mario Cardama, director del astillero que lleva su apellido, expresó su profundo malestar con la gestión del gobierno uruguayo, calificando el procedimiento como "muy incorrecto".

En declaraciones a El País, el empresario español descartó las acusaciones de fraude e irregularidades que salieron de Torre Ejecutiva, y subrayó que la empresa ha mantenido una conducta estrictamente profesional.

"Entendemos que se ha procedido de manera muy incorrecta y vamos a estudiar los caminos a seguir", afirmó Cardama, dejando abierta la puerta a una inminente batalla judicial.

El empresario fue enfático al señalar que la firma ha operado bajo parámetros estrictamente corporativos: "Siempre hemos manejado esto con criterios empresariales y eso no va a cambiar ahora".