Sabre realiza una nueva reestructura en Uruguay: los despidos alcanzan a más de 200 trabajadores

La empresa tecnológica Sabre, anunció un nuevo proceso de reestructura de sus operaciones que afecta en su mayoría a las oficinas en Uruguay y Polonia. Según información a la que accedió El País, la medida afecta al 30% de la plantilla en Uruguay (más de 200 trabajadores de un total de 700).

El miércoles la empresa presentó los datos de las ganancias del último trimestre de 2025 y anunció mediante una conferencia que la empresa realizaría una nueva reestructura y un rebranding —estrategia de marketing que implica un cambio de identidad visual—.

Interior de oficinas de Sabre

Según supo El País, la información comenzó a circular entre el personal unos días antes y hoy algunos empleados conocieron su despido por llamada telefónica, mientras se espera que otro tanto reciba la noticia mañana.

Esta no es la primera reestructura en Sabre ya que vendió su negocio de soluciones hoteleras a la inversora TPG por US$ 1.100 millones en julio del 2025 y según denunciaron fuentes del personal a El País, los 180 trabajadores afectados por la medida en Uruguay aún no tienen las condiciones de trabajo ni los contratos laborales establecidos con la nueva firma. “Estamos en un limbo”, dijeron y agregaron que la documentación laboral aún se remite a Sabre.

Fachada de Sabre en Uruguay

“Tu puesto será eliminado el 15 de mayo de 2023 y tu último día de trabajo será hoy”, indicaba el correo electrónico que recibieron los trabajadores en Uruguay y a nivel internacional durante la última reestructura que realizó Sabre ese año. La misma consistía en el despido de entre el 10% y el 15% de la plantilla de trabajadores –que en ese momento era de 970 empleados– con el objetivo de una “realineación de recursos y cambios en la estructura organizacional” de la empresa.