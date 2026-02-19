Conaprole: productores analizan tercerizar planta de Montevideo y cerrar producción de helados por problemas con gremio

El conflicto en Conaprole por el cierre de la planta 14 en Rivera que funcionaba como centro de distribución escaló a un nuevo escenario donde productores evalúan vender la planta del Complejo Industrial Montevideo (CIM), según dijo a El País el presidente de la Sociedad de Productores de Leche de Rodríguez, Leandro Noya. “La idea sería venderla para que la ejecute otro”, sostuvo y agregó: “Exigimos al directorio de Conaprole que tome medidas acorde a las dificultades”. El sindicato de la cooperativa láctea anunció una asamblea para hoy con paros en todas las plantas en la mañana.

Autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad (MTSS) recibieron a la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL) ayer, un ámbito en el que se redactó una propuesta por parte de la cartera para destrabar el conflicto entre la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC) y la empresa. La directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios, señaló que la propuesta es “más abarcativa” que el conflicto ya que se abordaron otros temas como el trabajo en el CIM.

Consultada sobre la posibilidad de tercerizar la planta, Barrios sostuvo que los tamberos plantearon “algo así” pero “más bien como una idea y no tanto como una posibilidad cierta”.

Luego de la instancia, el presidente de la ANPL, Álvaro Quintans, encendió el debate y dijo: "Capaz que el problema es nuestro y hay que dejar de lado (a) una empresa multinacional que se ocupe del CIM". Según confirmaron fuentes de la empresa a El País, la idea no fue planteada de manera formal en el directorio aunque es una reflexión latente entre los productores.

El conflicto genera intermitencias en el funcionamiento de las plantas de la cooperativa y “condiciones laborales que no soporta ninguna empresa”, según apuntó el presidente de Conaprole, Gabriel Fernández, el pasado viernes en una conferencia de prensa. “Si el sindicato quiere manejar la planta (de Rivera), nosotros le damos el edificio en comodato con el equipamiento incluido. Nosotros no la podemos hacer ganar” dinero, advirtió Fernández sobre el funcionamiento de la planta 14.

Complejo Industrial de Montevideo

La raíz del conflicto es el cierre de la planta de Rivera, pero esto dejó entrever otras dificultades y dispersó la atención al resto de las plantas de Conaprole. El complejo ubicado en ruta 5 es el más grande de Sudamérica, y de hecho tras el anuncio de cierre de la planta de Rivera en mayo del 2025, la empresa planteó a los trabajadores la alternativa de trasladarlos al CIM ya que concentra la mayor parte de la fuerza laboral. Al cierre del ejercicio 2024/2025, la empresa contabilizó unos 2.104 trabajadores distribuidos en las siete plantas industriales.

Conaprole Foto: archivo El País.

Noya sostuvo que si bien la venta de la planta no es una propuesta formal, “son cosas que se han conversado más de una vez”. “Si no podemos cerrar los conflictos, que se encargue otro que tenga otras posibilidades de resolución”, sostuvo.

En 2023 Conaprole instaló una nueva planta de termizado –tratamiento térmico aplicado a leche cruda para reducir microorganismos– que todavía no se puso en funciones. Este fue uno de los temas abordados durante las reuniones tripartitas en las que se negoció el funcionamiento de la planta de Rivera como centro de distribución para el norte del país.

Nolla sostuvo que si bien se invierte en nuevas maquinarias, la falta de implementación “afecta directamente a la productividad de la empresa”. “Todas esas cosas que no hemos podido resolver a lo largo del tiempo, si no las podemos resolver, hay que tomar medidas”, dijo.

Otras alternativas

Si bien la tercerización del CIM es una idea que parece un tanto lejana, Noya señaló que una alternativa más cercana es la de prescindir de la producción de helados. “La rentabilidad de los helados es nula o negativa”, dijo.

La distribución de los helados y otros productos congelados de Conaprole ya es un servicio tercerizado a cargo de la empresa Fritran, que operaba en Uruguay desde el 2018 bajo el nombre de Cemesa.

“Necesitamos una solución de fondo a un problema que, pasa el tiempo y no se resuelve”, dijo Noya y agregó: “Sabemos que la categoría del trabajo de un empleado de Conaprole es muy bien remunerada y en muy buena calidad”. “Es muy difícil que otras empresas tomen el camino (de los despidos) porque ya sabemos que lleva a más conflictos”, sostuvo.

La actividad

La compañía emite habitualmente cada tres meses las Obligaciones Negociables Conahorro IV como forma de financiamiento a cinco y seis años. De acuerdo con el informe de Moody´s, el destino de los fondos es el financiamiento de inversiones en productos terminados con destino a la exportación y el financiamiento de inversiones en plantas y equipos en los complejos industriales de Conaprole.

Conaprole se posiciona como compañía líder en la industria láctea uruguaya ya que cuenta con más del 70% de la participación en el mercado y el 80% de su producción está destinada al mercado externo con colocaciones que representan el 6% del mercado global de leche en polvo, según indicó Moody´s en su último informe. Durante el ejercicio 2024/2025, Conaprole facturó US$ 1.058 millones (US$ 690 millones por exportación y US$ 368 millones por el mercado interno).

Envases de Conaprole. Foto: Conaprole.

Sin embargo, el presidente de la cooperativa recordó la pérdida de un cliente chino a quien no pudieron venderle manteca por el conflicto que se desarrollaba en las plantas. “Conaprole quiere mantener las fuentes de trabajo, el salario real y generar acuerdos por productividad. A la corta o a la larga, todas las empresas sufren”, señaló en la conferencia de prensa del viernes.

“Las consecuencias son bastante complicadas porque nosotros no tenemos margen”, sostuvo Noya sobre los efectos del conflicto. “Al otro día está (la vaca) para ordeñar y la leche para procesar. Eso nos genera una debilidad en el sector”, indicó.

El golpe para los productores no es solo a partir del conflicto, sino que durante el último año se registró el cierre de 150 tambos de un total de 800 contabilizados desde 2016. “Tendríamos que estar muy preocupados y dejar de lado el conflicto que fue durante todo el 2025 y parte de lo que va del 2026”, dijo Quintans.

El conflicto

La planta de Rivera había registrado una caída de entre el 30% y el 40% de su producción por el bajo consumo de leche en todo el país. Esto desató un extenso conflicto entre la empresa y el sindicato hasta octubre del año pasado cuando la planta pasó a funcionar como centro de distribución y mantuvo a parte del personal.

El presidente de la cooperativa sostuvo que la empresa negocia la reubicación de unos cinco funcionarios de 13 que se encontraban trabajando ya que otros fueron reubicados y aceptaron despidos incentivados.

El próximo miércoles, Conaprole reunirá a todos sus productores en una asamblea –denominada “Asamblea de los 29”- para dialogar sobre “el futuro de la cooperativa”. Mientras que AOEC estableció una asamblea general para hoy, por lo que anunció paros en todas las plantas de Conaprole durante el turno de la mañana.