Conflicto en Conaprole: productores se reunieron con Castillo y evalúan alternativas para la planta de Montevideo

La Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL) se reunió en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con el titular de la cartera, Juan Castillo y la directora de Trabajo, Marcela Barrios. El motivo del encuentro fue el conflicto que se desató en Conaprole por el cierre de la planta 14 de Rivera que funcionaba como centro de distribución. "Hay una faltante muy importante de productos y la conflictividad no ha parado durante casi nueve meses", dijo el presidente de la ANPL, Álvaro Quintans y agregó que aún no se perdió materia prima por atrasos en los tambos.

"Capaz que el problema es nuestro y hay que dejar de lado (a) una empresa multinacional que se ocupe del Complejo Industrial de Montevideo", dijo Quintans en referencia a la "conflictividad permanente".

Juan Castillo en reunión tripartita por Conaprole. Foto: Natalia Rovira.

Por su parte, Barrios sostuvo que la cartera presentará una propuesta a las partes con el objetivo de acercarlas y también de abordar otros temas como el trabajo en la planta de Montevideo. Barrios señaló que los productores plantearon una idea sobre lo que se pretende hacer en la planta que se encuentra en la capital aunque sin una propuesta concreta.

Consultada sobre las cuatro propuestas a las que hace referencia Conaprole —que "fueron aceptadas por la empresa pero rechazadas por el sindicato"— la directora de la cartera defendió que se trató de borradores de trabajo. "No presentamos documentos del todo acabados, sino que vamos haciendo propuestas en el devenir de la negociación", dijo y agregó que los presentados no lograron el acuerdo de las partes.

Camión de Conaprole.

"Vemos que hay multinacionales que vienen a Uruguay y que de un día para otro se han ido y han dejado a trabajadores sin trabajo pero también han dejado tambos cerrados", puntualizó Quintans y agregó: "Tenemos los hilos llenos (roscas estandarizadas de los accesorios para tuberías en sistemas de ordeñe) y las góndolas vacías". El presidente de la ANPL sostuvo que Castillo se comprometió a dialogar tanto con la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC) y la empresa para encontrar una salida al conflicto.