Juan Castillo citó a gremiales de productores de leche por conflicto en Conaprole y sindicato respondió a la empresa

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, citó a las gremiales del sector lácteo ante una solicitud realizada por la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL) el miércoles en una reunión para dialogar sobre el cierre de la planta de Conaprole en Rivera que funcionaba como centro de distribución y la afectación que tendrá el conflicto en el procesamiento de la materia prima. El sindicato resolvió un paro de 24 horas el pasado viernes y la empresa brindó una conferencia de prensa en la que explicó los motivos del cierre. En la instancia, el directorio de Conaprole ratificó el sobrecosto que le generaba mantener la planta abierta y avizoró una semana “complicada” en cuanto a abastecimiento de leche y otros productos.

Por otra parte, la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC) emitió un comunicado en el que califica como “chantaje” el cierre de la planta 14 de Rivera que funcionaba como centro de distribución para el norte del país. “Parece que sus negativas no cuentan a la hora del resumen que da el presidente de la cooperativa”, sentenció el gremio sobre las propuestas planteadas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y aseguró que algunas alternativas fueron rechazadas por el sector trabajador y otras por la empresa.

Juan Castillo en reunión tripartita por Conaprole. Foto: Natalia Rovira.

El gremio defendió que se pusieron en funcionamiento las guardias necesarias para garantizar el procesamiento de materia prima y que no se llegue a la problemática del conflicto hace algunos meses. Durante esas semanas, productores debieron tirar leche que no logró procesarse por atrasos en la recolección y repartición de productos.

“Reiteran la disposición de negociar en paz y nunca otorgan los ámbitos solicitados porque siempre tienen alguna excusa para ello”, sostuvo AOEC en el documento y agregó que Conaprole no planteó alternativas o propuestas para negociar.

Sindicato lácteo

Por su parte, la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) denunció la agresión a un trabajador de la empresa distribuidora de Conaprole, Clafer. “El hecho fue perpetrado por un chofer que cuenta con antecedentes y reiteradas denuncias”, sostuvo el sindicato en el comunicado y agregó: “Exhortamos a Conaprole a seguir con atención la situación y de mantenerse las actitudes violentas tomar las medidas correspondientes con su distribuidor”.

Planta 14 de Rivera. Trabajadores de Conaprole.

Por este motivo, la FTIL agregó que el Sindicato Único de Trabajadores Obreros de la Leche (Sutol) realizará paros sorpresivos a nivel nacional.

Por su parte, la central sindical Pit-Cnt rechazó la decisión de Conaprole y sostuvo: “El cierre de la distribuidora no sólo implica la pérdida de fuentes laborales directas e indirectas, sino que además debilita la logística y el abastecimiento de productos esenciales en nuestra región”.

“Exhortamos a las autoridades nacionales y departamentales a intervenir con responsabilidad y urgencia, promoviendo instancias de diálogo real que permitan revertir esta decisión o, al menos, garantizar soluciones que prioricen el empleo y el desarrollo regional”, concluyó el Pit-Cnt en el comunicado.