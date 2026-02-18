Mahía en el Parlamento: Robert Silva critica “desmantelamiento” y falta de “proyecto integral claro” en educación

El senador colorado Robert Silva criticó este miércoles la gestión educativa del gobierno en la comparecencia del ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, quien se presentó acompañado de las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

En su intervención inicial, el legislador descartó que su argumento sea que “todo lo que se hizo en la gestión anterior está bien y en la actual está mal”, pero apuntó a ciertas “marchas atrás en forma sucesiva” en lo que fue la llamada transformación educativa.

“Para la educación es fatal” que se “interrumpan procesos sin evaluación”, dijo Silva, y aseguró que “se reemplaza la planificación por la reacción”.

“Cada subsistema educativo navega en su propio barco, sin contemplar a los otros barcos de la flota”, agregó, en referencia a que los planes de Primaria, Secundaria y la Universidad del Trabajo de Uruguay (UTU) no están, a su entender, articulados.

Además, señaló que uno de los temas de “fundamental importancia” es la “extensión del tiempo pedagógico”, en alusión a centros como los María Espínola, y afirmó que el gobierno “paralizó la expansión de los centros de tiempo completo, a pesar de las evaluaciones positivas”. Y agregó: “En 2020 había 70 y en 2025 había 110 centros de tiempo completo”.

En ese sentido, manifestó que “se está iniciando el desmantelamiento” en UTU, que “ha aprobado un nuevo plan, que saca figuras”, disminuye horas de varias materias, sustituye la “columna vertebral” de los María Espínola y la “propuesta curricular”, según Silva.

También reclamó que se necesita “proyecto claro integral”, al tiempo que criticó que “esta gestión está dinamitando el currículum por competencias”, “desapareciendo los acompañamientos docentes”, y que eliminó los inspectores regionales en Primaria “sin fundamento”. El senador aseveró que “queda en evidencia” la “falta de coherencia y de coordinación” de las autoridades educativas, también en cuanto a la formación de docentes, en alusión al proyecto de creación de la Universidad de la Educación, que ya ha criticado en más de una ocasión.

Postura del gobierno

Por su parte, Mahía dijo que la sociedad “eligió cambiar” tras el resultado de las elecciones de 2024 y aseguró: “No nos va a temblar el pulso en sostener aquellas cuestiones que hay que sostener, aunque provengan de otra administración, y cambiar todas aquellas cosas que tengamos que cambiar”.

Así, se refirió a la creación de la Universidad de la Educación y adujo que Silva “compartirá” la importancia de “que la gente del interior tenga un título universitario en su propio territorio”.

En esa línea, expresó que la nueva universidad es “necesaria” y la meta es “construir procesos” en ese marco, y pidió tener “capacidad de acuerdo” con la iniciativa, poniendo el foco en su relevancia para el interior del país. Silva respondió a esto luego y afirmó que “no es cierto que creando una universidad la gente del interior profundo va a tener la posibilidad de tener un título de maestro y profesor”, pues ya tienen esa posibilidad.

Por otro lado, el presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, sostuvo que “Uruguay tiene múltiples experiencias sobre el tiempo educativo” y “es parte de lo que está ordenando esta administración”, tras las críticas del senador colorado. Antonio Romano, consejero del Codicen, indicó que parte de los “compromisos asumidos durante la campaña” es la “duplicación de propuestas en tiempo extendido”.

“Los avances en cobertura han sido a ritmos diferentes” y “en términos generales más lento de lo necesario”, comentó. Además, puntualizó que existen 326 centros de tiempo extendido en todo el país, con una matrícula de 69.497 estudiantes, la cual “sigue siendo baja”. De acuerdo con el jerarca, “el tiempo pedagógico no es un aspecto positivo en sí mismo”, sino que el objetivo es “proteger las trayectorias” de los jóvenes.