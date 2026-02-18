Llegaron a Uruguay las dos primeras aeronaves que adquirió la Fuerza Aérea y fueron fabricadas en Brasil

La Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) informó este miércoles sobre el aterrizaje de los dos primeros Embraer A-29 Super Tucano, oficializando el inicio de la renovación de la flota de combate, un proceso largamente esperado que busca devolverle al Estado la capacidad efectiva de control y custodia de su espacio aéreo. Estas aeronaves son parte de un contrato firmado a fines de 2024, donde se dispuso la compra de un total de seis.

El Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, General del Aire Fernando Colina, calificó el evento como un "hito histórico" que posiciona a Uruguay al nivel de otras 22 fuerzas aéreas en el mundo que ya operan este sistema de armas.

El acuerdo con la firma brasileña Embraer no solo incluye las unidades de vuelo, sino que contempla servicios logísticos integrados, equipos de misión y un simulador de vuelo, garantizando que el personal técnico y operativo pueda adaptarse a una tecnología que redefine el concepto de Poder Aéreo en el territorio nacional.

Aeronave Embraer A-29 Super Tucano que llegó a Uruguay. Foto: Fuerza Aérea Uruguaya.

Tecnología y misiones: para qué se usarán los nuevos Super Tucano

El A-29 Super Tucano es reconocido globalmente por ser el avión multimisión más eficaz de su categoría. Su llegada a la Brigada Aérea II permitirá a la FAU realizar tareas que hasta ahora estaban limitadas por la antigüedad de la flota anterior.

Entre las capacidades principales que recupera el país se encuentran el control del espacio aéreo, la interceptación de vuelos irregulares y la protección de fronteras. Además, su diseño permite operar en pistas sin pavimentar y en entornos de infraestructura mínima, lo que lo hace ideal para la geografía regional.

Un salto en defensa aérea y combate a drones

Más allá de la vigilancia tradicional, la incorporación de estos aviones abre la puerta a nuevas tácticas militares, incluyendo el reconocimiento armado (ISR), el apoyo aéreo cercano y, fundamentalmente, el combate a drones, una necesidad creciente en la defensa moderna.

Equipados con una interfaz hombre-máquina avanzada y sistemas de identificación de objetivos de alta precisión, los Super Tucano aseguran bajos costos operativos con una resistencia estructural probada en más de 600.000 horas de vuelo a nivel mundial.