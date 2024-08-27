Empresa brasileña hizo oficial acuerdo con Fuerza Aérea Uruguaya por compra de seis aviones de combate

EFE

La fabricante brasileña de aeronaves Embraer anunció este lunes que la Fuerza Aérea de Uruguay (FAU) confirmó la compra de seis aviones A-29 Super Tucano, su modelo referencia del sector defensa en el mercado internacional.

Tal como informara El País, la compraventa, sería por un monto estimado de US$ 100 millones, que serán pagos en un plazo de entre 10 y 15 años.

Uruguay, que confirmó la compra del primer aparato y se comprometió a adquirir las otras cinco, se convierte en la sexta nación de América del Sur en operar este tipo de avión -utilizado para el control de actividades ilegales y vigilancia de fronteras- junto con Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Paraguay.

De acuerdo con la compañía brasileña, el contrato forma parte del programa de renovación de la flota de la FAU para ampliar su capacidad operativa.

Las primeras entregas están previstas para 2025.

Aeronave A-29 Super Tucano en Brasil. Foto: AFP.

El ministro de Defensa, Armando Castaingdebat, citado en un comunicado, afirmó que la adquisición de las aeronaves representa "un salto" en las mejoras de las capacidades de defensa del país, que desde 1981 no compraba aviones de combate.

El A-29 Super Tucano es el líder mundial en su categoría, con más de 260 pedidos y más de 570.000 horas de vuelo, de las cuales 60.000 en combate.

De acuerdo con Embraer, el modelo es el avión multimisión "más eficaz de su categoría", equipado con tecnología de "última generación" para la identificación precisa de objetivos, sistemas de armas y un conjunto completo de comunicaciones.

Actualmente, más de 160 aeronaves de este tipo operan en los entornos más austeros y exigentes de Sudamérica como la selva amazónica, el sur de Chile y las regiones montañosas de Colombia y Ecuador hasta las costas del Atlántico y el Pacífico.