Uruguay decidió comprar seis aviones de combate a Brasil por US$ 100 millones

El gobierno de Luis Lacalle Pou decidió comprarle a Brasil seis aviones de combate para renovar la flota de la Fuerza Aérea Uruguaya, informaron a El País fuentes del Poder Ejecutivo.

La compraventa, cuyos detalles se encuentran en negociación, sería por un monto estimado de US$ 100 millones, que serán pagos en un plazo de entre 10 y 15 años.

Las aeronaves que quieren, elaboradas por la empresa brasileña Embraer, son conocidas como A-29 Súper Tucano. En el sitio web oficial de la firma, se afirma que estas aeronaves ofrecen una "solución integral" para cualquier fuerza aérea,. Agregan que se trata de un modelo de avión militar que además de estar "probado" en combate es "preciso, confiable y rentable".

"Es líder mundial en su categoría con más más de 260 aviones pedidos y más de 500.000 horas de vuelo voladas, de las cuales aproximadamente 60.000 han estado en operaciones activas", señala también la empresa en la presentación de este modelo.

El ministro de Armando Castaingdebat puso al tanto a los senadores de todos los partidos sobre el proceso de esta adquisición en la sesión de la comisión de Defensa de la Cámara de Senadores este lunes al mediodía.

Técnicos de la compañía brasileña llegaron a Uruguay este fin de semana, para durante tres días mantener intercambios con personal de la FAU.