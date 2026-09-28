Movilizaron 8.000 contenedores menos en los primeros ocho meses del año, por los paros en el puerto

No se hicieron 8.000 movimientos de grúas de contenedores en la Terminal Cuenca del Plata (TCP) entre enero y agosto de este año en comparación con el mismo período de 2025 como consecuencia de los paros decretados por el sindicato, dijeron a El País fuentes portuarias estatales.

La Terminal Cuenca del Plata es la única estación especializada en el manejo de contenedores en el puerto de Montevideo. Su paquete accionario está compuesto por la multinacional belga Katoen Natie (80% de las acciones) y por el Estado uruguayo (20%) a través de la Administración Nacional de Puertos (ANP).

Entre enero y agosto de 2025, en la Terminal Cuenca del Plata se movilizaron 231.000 contenedores a través de grúas de gran porte que realizan maniobras de cargas o descargas de barcos.

En tanto, en el mismo período de este año, la cifra fue de 223.000 contenedores movilizados por grúas. Es decir, la diferencia de un año a otro fue de 8.000 recipientes que no llegaron a la Terminal Cuenca del Plata como consecuencia del conflicto desatado en enero pasado por el sindicato en reclamo de la firma de un nuevo convenio laboral que asegure 25 jornales a los trabajadores, entre otras reivindicaciones.

Esos 8.000 movimientos menos representan cargas por 13.600 TEUs. Un TEU equivale a un contenedor de 20 pies (aproximadamente 6 metros de largo por 2,4 metros de ancho y 2,6 metros de alto).

En tanto, los contenedores grandes que se ven generalmente en los camiones por los accesos a Montevideo miden el doble (40 pies). Por lo tanto, un solo contenedor grande equivale a dos TEUs.

Según las fuentes, la baja de la operativa en la Terminal Cuenca del Plata por el conflicto gremial representó un 3,5% entre enero y agosto de 2026 en comparación con el mismo período de 2025. El porcentaje puede sonar bajo pero representa pérdidas millonarias para la Terminal Cuenca del Plata y para el comercio exterior uruguayo. Los perjuicios de los exportadores se debieron a que muchas exportaciones llegaron con atrasos a sus países de destino o las importaciones quedaron estancadas en depósitos o en otros puertos por los paros del sindicato portuario. Algunos exportadores decidieron enviar sus cargas por tierra hacia el puerto de Río Grande (Brasil) para no perder contratos internacionales, según informó El País en su edición del lunes 21.

La afectación fue de tal índole que navieras decidieron, solo en agosto de este año, las cancelaciones de 10 arribos de portacontenedores a la Terminal Cuenca del Plata; se preparó el servicio de carga y descarga pero el buque no tenía programada su llegada y otro recibió orden de la empresa propietaria de zarpar y dejó de hacer 75 movimientos de contenedores. Ello significa que solo en agosto de este año no ingresaron a la terminal de contenedores 12 embarcaciones portacontenedores.

El lunes 21, en una declaración referida a la “crisis portuaria”, las cámaras empresariales señalaron que la situación desatada por las “continuas interrupciones” en los servicios del puerto es “insostenible” para la producción, el comercio y la economía del país.

Las cámaras empresariales advirtieron acerca de la gravedad, urgencia e implicancias de la actual crisis de producción y comercio exterior desatada por las paralizaciones decretadas por el gremio portuario.

“En los últimos 16 meses, 15 han registrado algún tipo de interrupción en los servicios en el puerto de Montevideo, con foco en particular en la terminal especializada en contenedores”, señala la declaración. Y agrega que en lo que va del año se contabilizaron en total 44 días con interrupciones, superando los 35 días de 2025. En promedio, el 70% de los movimientos de contenedores se ve afectado, expresa la gremial.

Amarre de proa Mejoras. Armada efectúa tareas de mantenimiento de draga D7 de la ANP El viernes 25, la Administración Nacional de Puertos informó que efectúa una inversión de unos US$ 2.700.000 en el mantenimiento de la Draga D7. Según el organismo, el varado y trabajos varios que requiere esta embarcación se realizan en el Servicio de Construcciones, Reparaciones y Armamento (SCRA) de la Armada Nacional ubicado en Montevideo. Junto a la draga D11 “21 de Julio” y la draga D9 “Alfredo Labadie”, la draga D7 “es una herramienta fundamental para que el país cuente con un dragado público potente y eficiente”, señaló la institución. La Draga D7 fue adquirida en la década de 1970. Participó en tareas de profundización y limpieza en el canal Martín García y en el río Uruguay. Cambio de flota. La firma SAAM Towage incorpora cinco remolcadores en 2026 La empresa de remolcadores SAAM Towage incorpora cinco nuevos buques en el correr de 2026 en el marco de un plan de renovación de flota. Según informó el portal Altamar News, las nuevas embarcaciones fueron diseñadas para responder a las exigencias de la industria portuaria. Durante este año se han incorporado los remolcadores Guanay (Perú), Carancho (Chile), Kanan (México), Hunabku (Guatemala) y Caribe (Colombia). Estas embarcaciones ofrecen una capacidad de tracción a punto fijo (bollard pull) de entre 70 y 80 toneladas y cuentan, además, con sistemas de extinción de incendios, lo que incrementa su versatilidad ante tareas complejas y emergencias. Nueva Palmira. Muelle de ANP concentra exportaciones de canola, cebada y malta El muelle de la Administración Nacional de Puertos de Nueva Palmira mantiene una fuerte concentración de las exportaciones de canola, cebada cervecera y malta, junto con la importación y tránsito de fertilizantes a granel y líquidos, según señalan los balances del organismo. El puerto de Nueva Palmira está ubicado en el kilómetro cero de la Hidrovía Paraná-Paraguay. Desde su creación es clave en la navegación de los ríos interiores de América del Sur y en la conexión con los corredores bioceánicos que entrelazan las costas atlántica y pacífica. Nueva Palmira comprende el puerto administrado por la ANP, la terminal y puerto privado de Corporación Navíos S.A. y la terminal multipropósito Ontur S.A.

Reunión

Hoy se realizará una reunión clave en el Ministerio de Trabajo con el propósito de destrabar el conflicto.

La propuesta elaborada por autoridades de la cartera señala que actualmente persisten dos diferencias entre la Terminal Cuenca del Plata y el sindicato portuario. La primera está vinculada al contenido del convenio y refiere a una de las franjas de jornales asegurados. Mientras que la segunda es de carácter económico y comprende dos aspectos: por un lado las condiciones económicas para la firma del acuerdo, particularmente el monto de una partida fija de carácter general y, por otro, el pago de una compensación por tareas efectivamente realizadas por determinados sectores.