Sindicato portuario resolvió presentar ante la OIT un recurso contra los servicios mínimos fijados para TCP

La Asamblea General del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) resolvió este jueves respaldar el rechazo a la resolución del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) que establece servicios mínimos para los trabajadores de Terminal Cuenca del Plata (TCP).

Las resoluciones fueron adoptadas en asambleas realizadas en Montevideo y Nueva Palmira, según un comunicado fechado este 24 de setiembre. Entre las medidas definidas se encuentra la presentación de un recurso de anulación contra la resolución de los ministerios.

Además, la Asamblea resolvió solidarizarse con los trabajadores de TCP en su reclamo por un convenio bipartito que consideran justo. En paralelo, los trabajadores acordaron recorrer los caminos necesarios para presentar una queja ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Otro de los puntos aprobados fue encomendar al Comité Ejecutivo "la elaboración de una plataforma única de los trabajadores portuarios". El objetivo será "reunir los principales planteos surgidos de la Asamblea y exponer", según el comunicado, "la situación y las condiciones en las que se desarrolla la actividad portuaria".

La Asamblea también resolvió encomendar al Ejecutivo Nacional el seguimiento y monitoreo del uso de la denominada guardia mínima. En ese marco, le otorgó la facultad de fijar un paro de 48 horas a nivel nacional y planteó al Poder Ejecutivo la anulación de la medida.

Finalmente, los trabajadores resolvieron comunicar las decisiones al Pit-Cnt y solicitar su seguimiento para llevar adelante las acciones conjuntas que sean necesarias. La resolución establece, además, el reintegro a las actividades a partir de las 16:00 horas de este jueves.

Impacto. Por la paralización decretada por el gremio, el puerto estará cerrado y no ingresarán camiones con cargas para las terminales. Foto: Estefania Leal/Archivo El Pais

Sin acuerdo

"No hubo acuerdo entre las partes" comienza a ser un latiguillo entre los involucrados en el inédito conflicto portuario y que, a casi ocho meses de desatado un problema que por momentos parece no tener solución, tiene por un lado a la Terminal Cuenca del Plata (TCP) y por el otro al Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra). La última novedad fue la propuesta presentada ayer por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) —de "acercamiento", fue el título—, tal como había adelantado que ocurriría Juan Castillo, y que ahora empresa y gremio de trabajadores analizarán hasta que vuelvan a reunirse el próximo lunes.

El planteo que dio a conocer Trabajo fue antecedido por una nueva instancia tripartita, en la que el ministerio transmitió los tres puntos que luego reflejaría por escrito. En el medio, según supo El País, hubo un cuarto intermedio solicitado por el sindicato, tras el cual planteó que subía la apuesta a lo transmitido por el ministerio que lidera Castillo y demandaba más de lo que la cartera, minutos antes, había propuesto como punto de partida en tres premisas concretas.

Como esto generó confusión entre los negociadores de Katoen Natie —el socio mayoritario de TCP—, la empresa solicitó que el MTSS dejara por escrito cuál era la propuesta oficial de la cartera, y eso es lo que ocurrió en la tarde de este miércoles.

Conferencia de prensa del Ministro de Trabajo, Juan Castillo, en Torre Ejecutiva de Montevideo. Foto: Estefania Leal

En resumen, la propuesta ministerial que declara en su introducción que "no pretende innovar, sino recoger las posiciones manifestadas por ambas partes y poner sobre la mesa un planteo respecto de los temas pendientes", plantea en un primer punto que "a partir del mes de mayo del año 2027, los trabajadores que actualmente cuentan con 20 jornales asegurados pasarán a tener 21 jornales asegurados"; que se asegure una "partida extraordinaria", a acordarse en un "punto medio" y que tiene como piso mínimo lo que TCP ya propuso, que es de $ 27.500 y de único pago —aunque este número no se explicitó en el documento—; y el compromiso del pago de "una partida diferencial excepcional, de carácter compensatorio, destinada a los sectores que efectivamente realizaron mayores tareas fuera del marco previsto en el convenio colectivo".

El planteo sindical llevaba los jornales mensuales a 22 para el año que viene y que los $ 27.500 subieran a $ 50.000.