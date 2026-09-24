Japón vs. Uruguay en vivo con el debut de Diego Forlán como técnico: seguí en directo el minuto a minuto

Con Diego Forlán como el entrenador interino de la selección mayor, Uruguay disputa su primer amistoso después del Mundial 2026 enfrentando a Japón (07:05) en el Estadio Q&A de la ciudad de Miyagi y en el marco de la Kirin Challenge Cup 2026.
El partido contará con la transmisión de DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal y los cables del interior. Además vía streaming se podrá seguir a través de DGO y AUF TV.
Más allá de la ausencia de futbolistas como Federico Valverde y Manuel Ugarte, ambos por lesión, la Celeste contará con figuras de mucho renombre entre las que se encuentran José María Giménez, Ronald Araujo, Rodrigo Bentancur, Giorgian de Arrascaeta o Darwin Núñez.
"Uno trabaja para estar en la selección y a veces no estar es un poco jodido"
Santiago Mouriño es de los jugadores de la lista de Diego Forlán que buscará su revancha luego de disputar apenas un amistoso con Marcelo Bielsa que fue ante República Dominicana (90'). El zaguero o lateral de Villarreal se sumó al plantel y se ilusiona con tener minutos.
¿Y de Japón, qué?
La selección de Japón, dirigida por Hajime Moriyasu, hace tiempo que dejó de ser un rival accesible, cuenta con futbolistas en las grandes ligas de Europa y sus principales figuras estarán presentes tales como el arquero Zion Sukuzi -recién adquirido por Aston Villa-, Hiroki Ito del Bayern Munich, uno de sus hombres más importantes como Daichi Kamada del Crystal Palace, y figuras como Ritsu Doan, Daizen Maeda y Takefusa Kubo. Además tendrá cuatro debutantes.
🔹━━━━━— サッカー日本代表 🇯🇵 (@jfa_samuraiblue) September 23, 2026
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"Me agarre en un momento diferente de mi carrera, más maduro"
Juan Rodríguez, con pasaje por la selección local y por las juveniles pero a la espera de su estreno en la absoluta, dialogó con AUFTV en la previa del partido sobre las expectativas de estar en la convocatoria y de cómo lo hecho en Cagliari repercutió en su presencia en la Celeste.
"Japón es una selección con grandísimos jugadores", dijo Forlán
"Sabemos que Japón es una selección con grandísimos jugadores, de muchísima calidad, algunos jugando acá y muchos en Europa, muchos de buen nivel internacional, así que sabemos que el partido mañana va a ser difícil, como han sido siempre, en lo personal he tenido oportunidad de jugar contra Japón, así que sabemos que va a ser un lindo partido, la gente va a acompañar, el estadio va a estar lleno, así que creo que un partido de primerísimo nivel" , indicó en la conferencia de prensa previo al juego.
Además, destacó al plantel de la Celeste: "Las características del plan de juego dependen mucho de la calidad de jugadores que hay y la verdad que tenemos jugadores de mucha variedad, de buen pie, goleadores, defensivamente buenos, así que en ese sentido nos sentimos afortunados por tener una buena variedad de jugadores de primerísimo nivel".
¿Qué marcan los antecedentes entre Uruguay y Japón?
Son nueve los antecedentes ante Japón y tienen la particularidad de que ocho de ellos fueron como visitantes en suelo nipón, el restante fue por Copa América 2019 en Porto Alegre. Los números indican que del total de encuentros hubo cuatro victorias de Uruguay, tres empates y dos victorias de los Samurai Blue.
Un dato a tener en cuenta es que la Celeste lleva tres partidos sin poder ganarle a Japón con un derrota 4-3, un empate 2-2 y una igualdad 1-1. Precisamente este último empate fue el partido más cercano entre ambos y fue en marzo de 2023. En aquella instancia se disputó en el Estadio Nacional de Japón y hubo goles de Federico Valverde y Takuma Nishimura.
Novedades y retornos en la lista de la Celeste
Entre las principales novedades de la nómina están las presencias de jugadores como Thiago Cardozo, Juan Rodríguez y Facundo Bernal, así como también retornos de la talla de Nahitan Nández y Lucas Torreira. A su vez, vuelven a la nómina otros futbolistas como Christopher Fiermarín, Santiago Mouriño y Martín Satriano que tuvieron breves pasajes.
September 23, 2026
La nómina de 26 futbolistas que convocó Diego Forlán
De la lista final que designó Diego Forlán para los tres partidos de la gira asiática, habrá uno que estará presente y es Federico Valverde que, por lesión, no formó parte del plantel y en su lugar ingresó Emiliano Martínez.
Arqueros: Santiago Mele, Christopher Fiermarín y Thiago Cardozo.
Defensas: Guillermo Varela, Nahitan Nández, Santiago Mouriño, Sebastián Cáceres, Ronald Araujo, José María Giménez, Juan Rodríguez, Mathías Olivera, Juan Manuel Sanabria y Joaquín Piquerez.
Volantes: Rodrigo Bentancur, Facundo Bernal, Lucas Torreira, Emiliano Martínez (por Federico Valverde), Rodrigo Zalazar, Brian Rodríguez, Facundo Pellistri, Maximiliano Araújo y Giorgian de Arrascaeta.
Delanteros: Martín Satriano, Federico Viñas, Rodrigo Aguirre y Darwin Núñez.
Diego Forlán definió la lista de convocados para los los amistosos de la Fecha FIFA de setiembre-octubre 📋 pic.twitter.com/jCyIscLxT8— Selección Uruguaya (@Uruguay) September 16, 2026
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Uruguay hace su primera presentación luego del Mundial 2026 y es un amistoso ante Japón en el marco de la Kirin Challenge Cup 2026, con la particularidad de contar con Diego Forlán como entrenador interino.