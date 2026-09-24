Japón vs. Uruguay en vivo con el debut de Diego Forlán como técnico: seguí en directo el minuto a minuto

Con Diego Forlán como el entrenador interino de la selección mayor, Uruguay disputa su primer amistoso después del Mundial 2026 enfrentando a Japón (07:05) en el Estadio Q&A de la ciudad de Miyagi y en el marco de la Kirin Challenge Cup 2026.

El partido contará con la transmisión de DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal y los cables del interior. Además vía streaming se podrá seguir a través de DGO y AUF TV.

Más allá de la ausencia de futbolistas como Federico Valverde y Manuel Ugarte, ambos por lesión, la Celeste contará con figuras de mucho renombre entre las que se encuentran José María Giménez, Ronald Araujo, Rodrigo Bentancur, Giorgian de Arrascaeta o Darwin Núñez.