Gandini envía carta a la fiscal para acceder a la carpeta de la investigación y se pone “a entera disposición"

El nacionalista Jorge Gandini envió este jueves una carta a la fiscal Angelita Romano, que lleva adelante el caso que terminó en la condena de un asesor de un edil blanco por Montevideo por delito de lavado de dinero, para ponerse —él y su esposa, ante las vinculaciones de que el local de cobranzas ganancial podría estar involucrado— “a entera disposición a los efectos que considere”.

Asimismo, con el argumento de que han “sido mencionados como vinculados a esa causa” de manera pública, y “sin haber sido contactados ni citados por ninguna autoridad durante estos días”, solicitó acceso a la carpeta fiscal —que entiende que es reservada, dice— y cuyo contenido, “supuestamente, habría transcendido y ha sido manejado públicamente en los medios de comunicación”.

Por último, en la misiva, a la que accedió El País, aclaró que le escribe a la fiscal “de modo personal y sin asistencia letrada”, y que “nombraría un representante legal” si ella “lo considera necesario”.

“Estoy convencido que me asiste el derecho de conocer esa carpeta, para defender mi honor y el de mi familia”, sostuvo.

El caso

Su vinculación se da a partir de que se conoció que uno de los condenados por la Justicia, Pablo Leiva, era asesor del edil nacionalista por Montevideo Gonzalo Gómez, integrante del sector Por la Patria. Ante la condena, se lo desvinculó de la Junta Departamental de Montevideo, pero políticamente su caso tiene otras ramificaciones ya que su hijo —quien estuvo en la mira en una primera instancia, pero luego fue liberado y desvinculado de la investigación— continúa como asesor del edil.

Gandini, líder de Por la Patria, dio una conferencia el martes de tarde donde aseguró que él y su esposa no tenían “nada que ocultar” y que no conocía al condenado (aunque sí al hijo, que es militante de su sector). Además, afirmó que el procesado “habitualmente pagaba (en el centro de cobranzas de su esposa) dos recibos (al mes) del Banco de Previsión Social de dos pequeñas empresas constructoras” y “en alguna ocasión” un recibo de la Dirección General Impositiva; pero que no hacia compra o venta de pesos o dólares.

El local de cobranzas lo adquirió su esposa hace 13 meses, pero Leiva era cliente desde antes, indicó Gandini, que ocupa el cargo de director de la Administración Nacional de Puertos por la oposición.