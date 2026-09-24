Asamblea General de la ONU en vivo: el presidente Yamandú Orsi da un discurso en Nueva York

El presidente de la República, Yamandú Orsi, habla este jueves en la 81ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Está previsto que el mandatario haga uso de la palabra luego de las 13:00 y su discurso se puede seguir en vivo.

Orsi es el décimo segundo orador de la mañana de este jueves. Previamente, también en Nueva York, el mandatario tuvo una reunión con el primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten.

El miércoles, además, en el marco de su gira oficial por Nueva York se reunió con el director global de Asuntos Gubernamentales y Política Pública de Google, Karan Bhatia, en el marco de una agenda de "promoción de inversiones" en Uruguay, según consta en la web de Presidencia.

"Uno de los ejes de la misión es presentar a nuestro país como una plataforma para producir, innovar y crecer", añade la publicación oficial.

Yamandú Orsi junto al director global de Asuntos Gubernamentales y Política Pública de Google, Karan Bhatia, en Nueva York. Foto: Presidencia de la República

También participó de un evento con empresarios e inversores en una cena ofrecida por Americas Society/Council of the Americas (AS/COA). En lo que respecta a reuniones con otros presidentes, se reunió con Lula da Silva de Brasil, y luego con Rodrigo Paz de Bolivia y Santiago Peña de Paraguay.