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El País Ovación Fútbol

Danubio vs. Peñarol por Copa AUF Uruguay: día, hora y dónde ver el partido por la tercera fecha

Desde las 15:30 habrá dos juegos en simultáneo, el Mirasol visitará Jardines del Hipódromo y Montevideo City Torque recibirá a Atenas de San Carlos en el Charrúa.

El País
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24/09/2026, 03:45
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Thiago Espinosa con la pelota en el partido entre Danubio y Peñarol.
Thiago Espinosa con la pelota en el partido entre Danubio y Peñarol.
Foto: Leonardo Mainé.

La Copa AUF Uruguay continúa hoy con dos cruces en simultáneo desde las 15:30 por el Grupo 1 en el cierre de la tercera fecha. Por un lado, Peñarol visitará a Danubio en Jardines del Hipódromo, mientras que en el Charrúa, Montevideo City Torque recibirá a Atenas de San Carlos.

Copa AUF Uruguay: cuatro cupos restan definirse de la fase eliminatoria tras triunfos de Cerrito y Maldonado

Al momento el Mirasol lidera su zona con cuatro puntos y ya se encuentra clasificado a la próxima ronda, el Ciudadano y el equipo de Maroñas lo escoltan con tres unidades, y los de San Carlos completan la tabla con una unidad, producto del empate ante Peñarol. Ambos partidos se podrán ver en vivo través de DSports, DGO, Flow y cables.

Para el cruce ante la franja, arbitrado por Federico Rio, Diego Aguirre planteará varios cambios, con el regreso de Sebastián Britos al arco y varios juveniles en el campo de juego, como Brian Barboza, Thiago Espinosa, Tomás Olase, Stiven Muhlethaler, Luciano González, entre otros.

Tomás Olase al ataque en el partido entre Atenas y Peñarol por Copa AUF Uruguay.
Tomás Olase al ataque en el partido entre Atenas y Peñarol por Copa AUF Uruguay.
Foto: Ricardo Figueredo.

Franco Romero, Lucas Hernández e incluso Jonathan Rodríguez son opciones que el entrenador maneja para aportar experiencia de arranque.

La Franja que dirige Leonel Rocco se mantiene con la cabeza puesta en salvarse del descenso y ganar el clásico ante Defensor Sporting por la octava fecha del Clausura, también jugará con la mayoría de suplentes.

Estos serán dos de los cuatro partidos que contarán con VAR, pese a que hasta la última fecha esta competencia no contaba con esta herramienta, decisión que causó molestia por no ser democrático.

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