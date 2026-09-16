Copa AUF Uruguay: cómo están los grupos, quiénes clasificaron y quiénes están eliminados del torneo

Tras la resolución del Grupo 5 de la fase de grupos profesional de la Copa AUF Uruguay, Nacional, Albion y River Plate aseguraron su lugar en la próxima instancia del certamen.

El tricolor abrochó su boleto al superar a Progreso por 1-0 con gol de Tiziano Correa de penal, mientras que el Pionero igualó 0-0 ante River Plate en un partido que fue negocio para ambos. Aclarar que la posición en la que los equipos clasifiquen es irrelevante, no otorga ningún beneficio para el sorteo de la ronda eliminatoria entre equipos profesionales.

Deportivo Maldonado, Central Español y Boston River ya habían abrochado su boleto a la segunda etapa del certamen, al cerrar la segunda fecha con seis unidades. Recordar que avanzan los dos mejores de cada grupo y los cuatro mejores terceros.

La vara para clasificar en el tercer escalón del grupo hoy está en cuatro unidades y una diferencia de gol positiva, cifra que alcanzó River Plate.

Pese a la caída, Progreso ya había llegado eliminado a la última fecha de su serie, al igual que Oriental, que al aplicarse el desempate olímpico no podrá llegar al tercer escalón de su zona.

El Grupo 2 se puso al día con un partidazo donde Rentistas le remontó a Plaza Colonia en los descuentos y quedó bien perfilado para clasificar, al llegar a cuatro puntos, mientras que el Pata Blanca quedó obligado a sumar en la última fecha donde recibirá a Defensor Sporting.

Las tablas de la Copa AUF Uruguay

Así se definen los otros grupos

River Plate avanzó con cuatro unidades y una diferencia de gol de +1, sentando de esta forma esta vara por la situación de los grupos 1 y 4.

En el Grupo 1 Peñarol y Montevideo City Torque acceden con el empate, Danubio abrocha matemáticamente su pasaje con un triunfo, mientras que Atenas hoy precisa ganar por dos goles, pero si lo hace por uno mantiene viva su expectativa.

El Grupo 3, ya tiene clasificado a Deportivo Maldonado, que además se aseguró el primer puesto. A Cerrito le basta con el empate para avanzar, mientras que Cerro y Wanderers necesitan un triunfo para seguir en carrera. El Villero para asegurar su lugar tendrá que ganar por tres goles y el Bohemio por cuatro.

También ya hay un equipo en la próxima instancia en el Grupo 4, Central Español. Al palermitano lo acompañará el ganador del duelo entre Racing y Juventud, pero la igualdad favorece al Cervecero.

En el 6 Boston River ya está en la próxima instancia, Liverpool se mete con un empate, mientras que Colón y Fénix están obligados a ganar. Ambos aseguran su boleto si ganan por tres goles.