Progreso vs. Nacional en vivo por la Copa AUF Uruguay: seguí el minuto a minuto y cómo va el partido

Nacional se mide ante Progreso, desde la hora 15:00, en el Parque Saroldi por la tercera fecha del Grupo 5 de la Copa AUF Uruguay 2026. El elenco tricolor saldrá con un equipo alternativo pensando en lo que se le viene: el partido ante Defensor Sporting por la séptima fecha del Torneo Clausura.
Nacional juega con la camiseta celeste
Nacional disputará su partido ante Progreso en el Parque Saroldi por la tercera fecha del Grupo 5 de la Copa AUF Uruguay 2026 con la camiseta celeste.
El elenco tricolor querrá llegar a su séptimo partido sin conocer la derrota entre todas las competencias.
La lista de convocados de Progreso
Progreso dio a conocer su lista de convocados para recibir a Nacional en el Parque Saroldi. El equipo que conduce Tabaré Silva tiene en claro que su gran objetivo está en el Torneo Clausura con el anhelo de sumar puntos para escapar del descenso.
#CopaUruguay | 📋 Los elegidos para enfrentar a Nacional #ElGaucho pic.twitter.com/NkY9DzxXZN— C. A. Progreso (@ProgresoOficial) September 16, 2026
La lista de convocados de Nacional
El equipo tricolor dio a conocer la lista de convocados del entrenador Daniel Carreño de cara al duelo ante Progreso por la tercera fecha del Grupo 5 de la Copa AUF Uruguay.
Hay cinco jugadores que fueron titulares en el 1-1 ante Wanderers que no fueron convocados. Lo que obedece a una resolución del entrenador de poder darle descanso y brindarles minutos a los más rezagados.
No aparecen: Luis Mejía, Francisco Calvo, Agustín Rogel, Lucas Rodríguez y Rodrigo Martínez.
📋 Los convocados para enfrentar a Progreso esta tarde en el Parque Saroldi @CopaAUFUruguay pic.twitter.com/AZitTte7J8— Nacional (@Nacional) September 16, 2026
¡Bienvenidos al minuto a minuto de Ovación!
Nacional visita el Parque Saroldi para medirse frente a Progreso por la tercera fecha del Grupo 5 de la Copa AUF Uruguay 2026.