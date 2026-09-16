Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Ovación Fútbol
En vivo

Progreso vs. Nacional en vivo por la Copa AUF Uruguay: seguí el minuto a minuto y cómo va el partido

El elenco tricolor, que saldrá con un once alternativo, visita el Parque Saroldi para medirse ante el Gaucho del Pantanoso en su tercera presentación por el Grupo 5.

Alberto Sobrero.
Alberto Sobrero
Actualizado:
Compartir esta noticia
Daniel Carreño, DT de Nacional, en el Parque Saroldi.
Daniel Carreño, DT de Nacional, en el Parque Saroldi.
Foto: Estefanía Leal.

Nacional se mide ante Progreso, desde la hora 15:00, en el Parque Saroldi por la tercera fecha del Grupo 5 de la Copa AUF Uruguay 2026. El elenco tricolor saldrá con un equipo alternativo pensando en lo que se le viene: el partido ante Defensor Sporting por la séptima fecha del Torneo Clausura.

Nacional juega con la camiseta celeste

Nacional disputará su partido ante Progreso en el Parque Saroldi por la tercera fecha del Grupo 5 de la Copa AUF Uruguay 2026 con la camiseta celeste.

El elenco tricolor querrá llegar a su séptimo partido sin conocer la derrota entre todas las competencias.

Tiziano Correa celebra su gol con Nacional.
Tiziano Correa celebra su gol con Nacional.
Foto: Estefanía Leal.

La lista de convocados de Progreso

Progreso dio a conocer su lista de convocados para recibir a Nacional en el Parque Saroldi. El equipo que conduce Tabaré Silva tiene en claro que su gran objetivo está en el Torneo Clausura con el anhelo de sumar puntos para escapar del descenso.

La lista de convocados de Nacional

El equipo tricolor dio a conocer la lista de convocados del entrenador Daniel Carreño de cara al duelo ante Progreso por la tercera fecha del Grupo 5 de la Copa AUF Uruguay.

Hay cinco jugadores que fueron titulares en el 1-1 ante Wanderers que no fueron convocados. Lo que obedece a una resolución del entrenador de poder darle descanso y brindarles minutos a los más rezagados.

No aparecen: Luis Mejía, Francisco Calvo, Agustín Rogel, Lucas Rodríguez y Rodrigo Martínez.

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Ovación!

Nacional visita el Parque Saroldi para medirse frente a Progreso por la tercera fecha del Grupo 5 de la Copa AUF Uruguay 2026.

El Parque Saroldi.
El Parque Saroldi.
Foto: @bostonriver.

¿Encontraste un error?

Reportar
Temas relacionados
NacionalCopa AUF Uruguay