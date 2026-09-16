La ANP dijo que analizará una alternativa para la operativa del muelle que enfrenta a Buquebus y Colonia Express

La Administración Nacional de Puertos (ANP) informó que recibirá propuestas por parte de Colonia Express para encontrar una alternativa a la deteriorada infraestructura del muelle Maciel, en el marco de la polémica que mantienen con Buquebus por el interés de operar la ruta que une Uruguay y Argentina.

“Tenemos una situación complicada con el muelle Maciel que tiene un deterioro bastante avanzado”, dijo el presidente de la ANP, Pablo Genta, este miércoles, al participar en un desayuno de trabajo organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM).

Colonia Express busca comenzar a operar la ruta directa entre Buenos Aires y Montevideo pero el inicio del servicio continúa trabado, pese a contar con la autorización del gobierno. El principal punto de conflicto es el uso de la infraestructura del muelle Maciel, que actualmente utiliza Buquebus y que ambas empresas deberían compartir para realizar la conexión.

“No es un tema de si una empresa deja o no (usar el pontón) a otro, sino que es un tema del muelle Maciel”, dijo Genta y añadió que la ANP analizará “una alternativa segura y viable para la operativa”.

El diferendo entre las dos compañías se concentra particularmente en el uso del único pontón disponible para el embarque y desembarque de vehículos en la terminal, una infraestructura que fue construida por Buquebus.

Pablo Genta, presidente de la Administración Nacional de Puertos.

Esta empresa impugnó la autorización del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) que autorizó a Colonia Express a operar el transporte marítimo de pasajeros y autos entre Montevideo y Buenos Aires.

“La ANP tendría que encontrar una alternativa y las vamos a estudiar. La empresa anunció que va a presentar alternativas para evitar, del mismo modo que Buquebus, apoyar estructura o vehículos sobre el muelle”, dijo a El País el director de la ANP, Jorge Gandini.

El buque eléctrico China Zorrilla de Buquebus ya en aguas uruguayas. Foto: Marcelo Mascarini en X

Además, Gandini señaló que una nueva construcción en el muelle implicaría modificar la zona aduanera, la circulación de pasajeros y vehículos, con una infraestructura que debe acompañar la reglamentación.

El jerarca reconoció que el debate entre las empresas es justo. “Buquebus tiene razón en decir que tiene un lugar de atraque con una inversión propia que van a usar ellos”, dijo.