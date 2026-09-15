Freno a la nueva ruta Montevideo-Buenos Aires: Colonia Express pide ayuda en redes tras la traba de Buquebus

Colonia Express busca comenzar a operar la ruta directa entre Buenos Aires y Montevideo pero el inicio del servicio continúa trabado, pese a contar con la autorización del gobierno. El principal punto de conflicto es el uso de la infraestructura del muelle Maciel, que actualmente utiliza Buquebus y que ambas empresas deberían compartir para realizar la conexión.

El diferendo entre las dos compañías se concentra particularmente en el uso del único pontón disponible para el embarque y desembarque de vehículos en la terminal, una infraestructura que fue construida por Buquebus. De hecho, esta empresa impugnó la autorización del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) que autorizó a Colonia Express a operar el transporte marítimo de pasajeros y autos entre Montevideo y Buenos Aires.

En paralelo, Colonia Express salió públicamente a reclamar avances para concretar la ruta. A través de su cuenta oficial en X, la empresa publicó un mensaje bajo la consigna “Queremos llegar directo a Montevideo” y aseguró que tiene “todo listo”.

“¿Qué falta? Que nos den el ok”, señaló la compañía y lanzó una petición a través de Change.org, una plataforma de peticiones públicas en internet, dirigida a quienes apoyan la nueva conexión entre ambas capitales.

“Si vos también querés esta conexión, sumate y firmá la petición”, indicaron en su cuenta de X junto al enlace de Change.org, para que los usuarios que lo deseen firmen la petición.

Allí, la empresa indicó que “viajar debe ser una experiencia libre, accesible y cómoda”, aunque ahora se enfrentan “a un obstáculo: necesitamos que las autoridades correspondientes nos habiliten para operar”, indicó.

“Hemos trabajado arduamente para cumplir con todas las normativas y regulaciones establecidas por las autoridades, asegurando que nuestro servicio no es solo competitivo, sino también completamente seguro y confiable”, agregaron en el comunicado que hicieron en el sitio de la petición.

“Su firma nos ayudará a demostrar a las autoridades que existe un interés legítimo y una necesidad real de tal servicio”, sentenciaron.

Ferry China Zorrilla. Foto: Buquebus

El pasado 17 de agosto, según informó el semanario Búsqueda, la firma de López Mena (Los Cipreses S.A.) interpuso un recurso de revocación y jerárquico contra Lumary S.A. (Colonia Express). El recurso fue ampliado con los fundamentos el pasado viernes 4 de setiembre y Buquebus solicitó al MTOP que se “revoque íntegramente” su decisión del 30 de julio, “denegándose” la autorización a Colonia Express o que, en su defecto, se la condicione “de manera expresa y rigurosa” al cumplimiento de varios requisitos.

A esto se suman los problemas de infraestructura que atraviesa la terminal. De acuerdo con la información publicada por el medio argentino Clarín, el lugar presenta dificultades de dragado y mantenimiento y requeriría reparaciones estimadas en al menos US$ 30 millones, cuyos trabajos podrían demandar varios años.

Un barco de Colonia Express partió este domingo en la mañana, mientras cientos esperaban a que llegara otro de Buquebus para cruzar a Buenos Aires Foto: El País

Colonia Express tenía previsto comenzar esta semana con la venta de pasajes para la nueva conexión y proyectaba iniciar las operaciones durante octubre. Sin embargo, la disputa por el uso de la terminal terminó demorando esos planes.

Durante la semana que viene se espera una reunión con autoridades del gobierno uruguayo para analizar posibles alternativas que permitan destrabar la situación.