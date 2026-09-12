Buquebus presentó el China Zorrilla en Nueva Palmira: cómo es el nuevo ferry eléctrico más grande del mundo

El puerto de Nueva Palmira recibió al buque China Zorrilla —propiedad de la empresa Buquebus—, el ferry 100% eléctrico más grande del mundo para ser puesto a flote por primera vez en aguas del Río de la Plata. El buque arribó a Colonia el jueves y este sábado se celebró el acto de inauguración.

El ferry viajó más de 15.000 kilómetros desde Tasmania, Australia, hasta Sudamérica a bordo de un transporte especializado heavy-lift. Su travesía incluyó el cruce del océano Pacífico, el Estrecho de Magallanes y el Atlántico Sur y se generó una operación logística especial para trasladar una embarcación de sus dimensiones.

Con 130 metros de largo y 32 metros de ancho, una capacidad para transportar hasta 2.100 pasajeros y 225 vehículos, el buque China Zorrilla se posiciona como pionero en movilidad eléctrica marítima.

"Su arribo a Nueva Palmira es el resultado de años de desarrollo y trabajo conjunto y marca la concreción de un proyecto que integra innovación, ingeniería y nueva infraestructura energética", indicó Buquebus en un comunicado y agregó: "La incorporación del buque y el desarrollo de las instalaciones necesarias para su operación entre Uruguay y Argentina configuran un nuevo escenario para el Río de la Plata y abren una nueva etapa para el transporte marítimo de pasajeros en la región".

Ferry China Zorrilla Foto: Buquebus

Por su parte, el empresario argentino y presidente de Buquebus, Juan Carlos López Mena, dijo durante el acto de recepción celebrado hoy en Nueva Palmira: "Cuando surgió la posibilidad de hacer un buque eléctrico, no quisimos esperar al próximo: quisimos que fuera este. Apostamos a una tecnología que todavía parecía lejana, porque entendimos que el futuro había que empezar a construirlo hoy. El China Zorrilla es el resultado de esa visión: innovar, conectar mejor a las dos orillas y hacerlo de una manera más sustentable".

La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, también participó del encuentro y en su discurso resaltó: "Es un hito histórico, y qué bueno que haya sido un proyecto en conjunto con una empresa que tiene tanta historia en Uruguay y que conecta ambas orillas. Esto tiene una gran importancia para Colonia en particular y, desde el punto de vista eléctrico, ustedes saben todo lo que hemos trabajado para que esto sea posible”.

Infraestructura

En conjunto con UTE, el puerto de Colonia del Sacramento desarrolló una estación eléctrica de alta potencia diseñada para abastecer al China Zorrilla. La infraestructura utilizada es de similares características a la Terminal Buquebus de Puerto Madero, en Buenos Aires, desarrollada por la empresa Edesur.

El China Zorrilla incluye tecnología desarrollada específicamente para llevar la propulsión eléctrica a una embarcación de gran porte y alta capacidad. Su sistema de almacenamiento de energía supera los 40 MWh y alimenta tanto la propulsión como los distintos servicios a bordo.

Ferry China Zorrilla Foto: Buquebus

El intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, aseguró en su discurso: “Para nosotros los colonienses, la ruta Colonia - Buenos Aires es muy importante. La llevamos en el ADN, la sentimos como propia. Queremos que venga cada vez más gente al departamento porque esto va a traer trabajo para la gente”.

Una vez completado el traslado desde el puerto de Nueva Palmira, el China Zorrilla continuará su proceso en Colonia del Sacramento, donde comenzarán los controles, pruebas y tareas de puesta a punto. También se realizará la integración definitiva del buque con la infraestructura energética que permitirá prepararlo para su futura operación.

"La llegada del China Zorrilla no es solo la incorporación de un nuevo buque: es la concreción de una visión que combina innovación, infraestructura y conectividad para transformar la manera en que Uruguay y Argentina se vinculan por el Río de la Plata. Con este proyecto, la movilidad eléctrica marítima deja de ser una promesa de futuro y comienza a formar parte del presente de la región", resaltó la empresa en su comunicado.