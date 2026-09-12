La advertencia del gobierno sobre la "trampa del ingreso medio" y el plan para hacer la economía más competitiva

La competitividad tiene actualmente en Diputados (tras ser votado favorablemtente en el Senado), un proyecto de ley que busca mejorarla mediante reformas microceconómicas. Además, el gobierno trabaja en otros aspectos que buscan mejorarla según se desprendió del evento “Competitividad para crecer: inversión, talento y productividad para el desarrollo”, organizado por la Confederación de Cámaras Empresariales (CCE, una “súper gremial” que agrupa varias cámaras y asociaciones) que se llevó a cabo en la Rural del Prado ayer.

La ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry; el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim; el subsecretario de Industria, Energía y Minería, Daniel Olesker y el presidente de la CCE, Leonardo Loureiro fueron los expositores.

En el auditorio, además de empresarios, estuvo el presidente de la República, Yamandú Orsi y otras autoridades.

Etcheverry dijo que en su ministerio la principales prioridades son: reducción de los costos logísticos del país (movilizando “todas las cargas por todas las vías”), mejorar la accesibilidad y conectividad (cerrando la malla vial en tramos que conecten con polos logísticos, lo que disminuirá el gasto en el combustible, lubricantes, repuestos, etcétera), invertir más en mantenimiento (por cada US$ 1 que va al mantenimiento, se ahorran US$ 4 posteriormente, dijo) y planificaciones a largo plazo.

Asimismo destacó la multimodalidad, es decir, la conexión de las carreteras con el puerto y el ferrocarril, dentro de las proridades.

Todo esto bajo el entendido que las mejoras actuarán a favor de la competitividad del país.

Uno de los temas más recurrentes fue el conflicto sindical en la Terminal Cuenca del Plata (la única especializada en contenedores) del puerto de Montevideo. El gobierno estableció “servicios mínimos” en esa terminal y apuesta a que la solución llegue por vía de la negociación, según Etcheverry.

Por su lado, Olesker repasó en grandes líneas lo que ha sido la primera trasformación enegética en el país, y cómo se está avanzado en la segunda, a la que se suma un “Plan Nacional Industrial” que acaba de lanzar el ministerio.

“Se dice siempre que el 98% de la energía es renovable en Uruguay, pero no se menciona mucho que en el sector industrial el uso de la energía renovable ya superó a las energías fósiles”, reivindicó.

“Como dice la ministra (de Industria, Energía y Minería) Fernanda Cardona, no debemos dormirnos en los nichos de la transformación energética”, dijo y compartió luego una de las metas para 2026: incrementar en 15% el consumo del gas natural, que sustituye a combustibles más contaminantes y caros.

Ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, exponiendo en la Rural del Prado. Leonardo Mainé, El País.

Olesker recordó que la segunda transformación energética consiste en aumentar la electrificación del transporte y de las industrias en el país.

El subsecretario lanzó una advertencia sobre la descarbonización, al señalar que ésta puede llegar a tener efectos fiscales o laborales negativos. Está de acuerdo con la descarbonización, pero advirtió que “la transición tiene que ser justa” para que esos impactos se minimicen o anulen.

Asimismo, comentó que hay que analizar bien los impactos o cambios que se quieran hacer a nivel de subsidios ya que, por ejemplo, el país paga unos US$ 100 millones en bono social. Al respecto, se preguntó: “¿Estamos dispuestos a cambiar ese subsidio (para aumentar la productividad)?”. Y agregó “Todo esto forma parte de una estrategia pública de carácter político”.

Olesker destacó los proyectos de innovación para gestionar mejor el uso de la energía que el empresariado podría seguir. Como ejemplo, se preguntó: “¿Por qué no producir más en momentos en que hay exceso de energía?”, y respondió que tomando en cuenta ese dato las empresas podrían ahorrar dinero considerablemente.

Las premisas

Arim habló de la Estrategia Nacional de Desarrollo en la que está trabajando la OPP con diversos ministerios, la cual se basa en tres premisas sobre el país.

La primera es que Uruguay es un país de ingreso alto en la región (cerca de US$ 30.000 anuales per cápita). La segunda es que tiene una transición demográfica avanzada. “No hay que pensar en un Uruguay más poblado en los próximos años”, indicó Arim. Y la tercera premisa es que la tasa de inversión de Uruguay está deprimida en la comparación mundial, en el orden del 16% dle Producto Interno Bruto (PIB).

En ese marco, consideró que para mejorar la competitividad no alcanza con diversificar los mercados y aumentar la producción, y dijo que también habría que evitar la “trampa del ingreso medio”.

Su propuesta entonces es que se identifiquen asuntos críticos, como el riego, que es un insumo imprescindible para aumentar la productividad. Asimismo, señaló que la inversión pública debe ayudar a que los privados también inviertan, como se hizo con la primera transformación energética.

Otros asuntos de mejora que mencionó son: el financiamiento y mayor acceso al crédito sobre todo para las pequeñas y medianas empresas; crear puentes entre el conocimiento y la producción (“que sean sistemáticos y no espasmódicos”, dijo) y desarrollar más inteligencia comercial.

Leonardo Loureiro, presidente de la Confederación de Cámara Empresariales. Leonardo Mainé, El País.

"Se necesitan mejoras en la energía y logística"

Loureiro reconoció que la responsabilidad por la competitividad de Uruguay es tanto del gobierno como del sector privado, pero “eso no puede significar que sea de nadie”, apuntó.

Dirigiéndose al presidente Orsi, dijo que el proyecto de ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida, una vez sea aprobada, será un avance necesario, pero “esa ley no alcanza para mover la agua de la competitividad; se necesitan mejoras en la energía y la logística”.

Coincidió con el gobierno en la importancia de una Estrategia Nacional de Desarrollo que incluya criterios de sostenibilidad y acceso a nuevos mercados a mediano y largo plazo, aunque destacó que también se requieren resultados a corto plazo. “Para eso las misiones comerciales”, redondeó.

Le dedicó unos cuantos minutos a hablar de la “la nueva era de la inteligencia artificial”, y reafirmó que la Confederación de Cámaras Empresariales pone énfasis en la capacitación y en la formación dual (estudio-trabajo).

Si bien a Uruguay quedó entre los líderes de la región en las pruebas PISA, está lejos de los niveles de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Entre los desafíos de Uruguay, Loureiro mencionó la logística, la conflictividad del puerto (“que la termina pagando el país”) y las diferencias de tarifas de energía con Brasil, Argentina y Chile. “Para las industrias, comercios, pymes y productores, la energía tiene un peso importante en su estructura de costos”, afirmó. “Lo mismo con los combustibles”, destacó.

Loureiro se cuestionó “si el gasoil productivo debe subsidiar el transporte público”, como lo hace actualmente, y propuso una revisión de esa ecuación. Sobre la reducción de la jornada laboral, consideró que, para la CCE, éste no es el momento de definir una resolución así, y agregó que la solución tampoco debe ser la misma para todos los sectores o empresas. “Las políticas públicas no soportan ese cambio ahora”, concluyó.