Oddone dijo que "el país que da subsidios se terminó", llamó a empresarios a conquistar mercado europeo y analiza EE.UU.

Uruguay intenta avanzar en distintos frentes en un contexto internacional complicado con países como Estados Unidos imponiendo aranceles, pero con la mirada puesta también en impulsar a que las empresas aprovechen más las ventajas del acuerdo Mercosur-Unión Europea (UE) que comenzó a funcionar el pasado 1° de mayo. Sobre el primer punto, en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se entiende que la suba de aranceles del gobierno de Donald Trump para las importaciones provenientes de Uruguay, de 10% a 12,5%, podría haber sido peor, viendo que para otros países las alícuotas son mucho más altas.

En lo que trabaja el MEF en este momento, en términos comerciales, es en la nueva cuota que anunció Trump para la entrada de hasta 300.000 toneladas de carne vacuna magra, libre de impuestos durante 90 días, dividida en tramos mensuales de hasta 100.000 toneladas. Esta cuota comenzó a regir desde este martes y Estados Unidos requiere para utilizarla que la carne se venda a un 25% por debajo del precio de mercado.

Desde el MEF están chequeando formalmente si Uruguay quedó comprendido o no en la cuota, aunque todo indica que no tendría acceso al igual que Argentina, dado que ambos países tienen cuotas específicas con aranceles preferenciales propios. En los hechos, el mayor beneficiario podría ser Brasil, dado que sus frigoríficos se posicionan como los principales proveedores para captar ese volumen de carne.

Sobre el acuerdo Mercosur-UE, Europa exige que de este lado se forme una plataforma que facilite la información sobre los aranceles, las normas y los procedimientos, para que las empresas se involucren más y concreten las oportunidades de comercio que se han abierto.

Uruguay es el primero de los cuatro países del Mercosur en crear un portal para ello, mientras que la UE ya cuenta con “Access Markets”, según aclaró a El País Vanessa Mock, jefa de Economía y Comercio de la UE en Uruguay.

Mock también anunció que vendrá un grupo de empresarios italianos a Uruguay la próxima semana para reunirse con autoridades y empresarios locales. “En un principio iban a ir a Brasil y Argentina, pero vieron que Uruguay está avanzado con sus instrumentos y agregaron venir acá”, dijo en el marco del evento del lanzamiento del portal por parte del Instituto Uruguay XXI, en la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) ayer.

En el evento, participaron el titular del MEF, Gabriel Oddone; el director de Asesoría de Política Comercial del MEF, Juan Labraga; la subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi; la directora ejecutiva de Uruguay XXI, Mariana Ferreira; la jefa de Proyecto del área de Inteligencia Competitiva de Uruguay XXI, Claudia Peisino.

Desde el sector privado, la directora de Foodsmart, Jimena Tortorella, contó la experiencia de su empresa al realizar el primer envió del Mercosur a la UE utilizando los nuevos beneficios arancelarios previstos por el acuerdo.

“El país que da subsidios se terminó”

Oddone valoró la iniciativa de la creación de un nuevo portal para impulsar el comercio con la UE, destacando que hubo muchos años de gobiernos uruguayos y de otros países para llegar a esta “negociación fructífera” (la del acuerdo Mercosur-UE), sobre todo por parte de Uruguay.

Mencionó que este gobierno tiene funcionarios de carrera, que habría que valorar más porque no es fenómeno común en la región, y mencionó a Csukasi, Labraga y Ferreira.

“Esa es una acumulación (de conocimiento) que Uruguay tiene y los uruguayos la vemos como un dato y no solemos festejar ni nos sentimos orgullosos de eso, pero es un grave error”, agregó, al tiempo que comentó que gracias a ello, el Estado uruguayo sabe realmente lo que implica un acuerdo al contar con profesionales, metodologías y procedimientos que son un “activo” en el país.

“El rol del Estado no es dar un tipo de cambio o el subsidio tal o cual. El país que da subsidios se terminó. Hace tiempo que se terminó y estamos en un terreno en el cual se necesitan empresarios que, aun escépticos -lo que está bien porque nos hace estar siempre preparados para lo mejor- actúen rápidamente y aprovechen la oportunidad apenas esta se abre”, afirmó Oddone.

El ministro consideró también que “al final del día, el que tiene el principal objetivo y negocio es el empresario. Es el que tiene que viajar, invertir en ese acuerdo. Y el Estado lo que tiene que hacer es darle las condiciones para que eso ocurra y responder sus preguntas. Por lo demás, es un trabajo de ellos, no nuestro”, dijo el ministro.

“Los empresarios son la punta de lanza, no hay que esperar que sea el gobierno el que se meta en el corazón del negocio. El gobierno construye la autopista, pero es trabajo del empresario recorrerla”, reafirmó.

Su mensaje también fue que “confiemos” en avanzar porque “(en Uruguay) hacemos las cosas bien”.

Juan Labraga explica el rol de los empresarios en el acuerdo Mercosur-UE. Uruguay XXI.

Por su parte, Labraga consideró que hay que pensar en el acuerdo Mercosur-UE de manera “dinámica”, porque despierta negocios que no existían, lo que es relevante más allá de la disminución concreta de los aranceles.

“Esta es una carretera de ida y vuelta. Para nosotros, como gobierno, es útil que se utilice tanto para exportar como para importar, porque el comercio aumenta la productividad de la economía, el tener mejor tecnología y competir mejor en la frontera”, agregó.

A su entender, la plataforma lanzada por Uruguay XXI es el primer paso en la línea de la promoción comercial que se debe hacer, además de participar en las ferias internacionales e invitar a hacer negocios.

“Tal vez nuestros productos estrella, como la carne, pueden esperar sentados porque los van a querer, pero a los que no les tocó ser (Lionel) Messi tienen que ir y conquistar los mercados”, concluyó Labraga.

Desde Cancillería, Csukasi destacó los beneficios del acuerdo y la importancia de aprovecharlo en la práctica, así como se avanza en otros acuerdos que impulsa Uruguay.

Ferreira comentó las ventajas de la nueva plataforma como herramienta para potenciar el comercio con la UE, y en especial como orientadora en los negocios para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

El portal web fue desarrollado por Uruguay XXI, con la meta de reunir en un solo lugar la información necesaria sobre el acuerdo, a disposición del empresariado.

“Las mipymes representan 61% de las empresas uruguayas que exportan a la UE, aunque explica apenas el 3% del valor exportado hacia ese destino”, afirmó Ferreira al mostrar el potencial de ese segmento.

Mariela Ferreira lideró el desarrollo del portal sobre el acuerdo Mercosur-UE en Uruguay XXI.

Por su parte, Peisino dio los detalles del portal, el cual permite consultar el tratamiento aplicable a cada bien, incluyendo el arancel vigente, su cronograma de desgravación, cuotas de acceso preferencial, reglas de origen, otros requisitos que exige la UE para ingresar a su mercado, etcétera.

También incluye contenidos para planificar estrategias comerciales, adaptarse a las nuevas exigencia regulatorias e identificar nuevas oportunidades de acceso al mercado europeo, según explicó.