Exportaciones crecen y el acuerdo Mercosur-UE ya da frutos: los millones que Uruguay se ahorró de pagar en aranceles

Las solicitudes de exportación de bienes de Uruguay, incluidas las zonas francas, alcanzaron a US$ 1.219 millones en julio y marcaron un crecimiento de 4% respecto a igual mes del año pasado. Las ventas al exterior de este mes estuvieron impulsadas principalmente por las ventas de carne bovina, celulosa y productos lácteos, según el Informe de Comercio Exterior del Instituto Uruguay XXI, divulgado este lunes. Además, el reporte incluyó un apartado sobre cómo está aprovechando Uruguay el acuerdo Mercosur-Unión Europea (UE).

En el acumulado del año, las exportaciones de bienes, incluidas las zonas francas, totalizaron US$ 7.819 millones, con un incremento de 2% frente a enero-julio del año pasado.

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En lo que va de 2026, "la carne bovina alcanzó los US$ 1.576 millones en lo que va del año, con un comportamiento de 4% por encima al del año pasado. La celulosa se mantuvo en segundo lugar con US$ 1.330 millones, seguida por los productos lácteos, que acumularon ventas por US$ 511 millones a julio y un crecimiento de 7% con respecto a los siete primeros meses de 2025. En el cuarto lugar se ubicaron los concentrados de bebidas con US$ 492 millones y un crecimiento del 7%. El top cinco lo complementó la soja con US$ 457 millones", indicó el reporte.

Acuerdo Unión Europea-Mercosur

En el informe, Uruguay XXI incluyó un apartado sobre la utilización del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE). "Entre el 4 de mayo y el 26 de julio de 2026, primeras 12 semanas de aplicación, ingresaron a la Unión Europea productos uruguayos bajo preferencias arancelarias por US$ 13,8 millones y 6.413 toneladas, correspondientes a 26 posiciones arancelarias y con destino a 11 países del bloque", destacó el reporte.

"De ese total, US$ 5,5 millones ingresaron bajo el régimen preferencial general y US$ 8,3 millones dentro de contingentes arancelarios, mecanismo aplicable a productos sensibles cuya gestión se tramita a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior", añadió.

El informe expresó que "la carne bovina explicó el 41% del valor ingresado, seguida por los cítricos con 22% —concentrados en limones, naranjas, clementinas y mandarinas—, la miel con 11% y el arroz con 10%. El peso de los cítricos coincidió con la temporada de cosecha uruguaya y con su condición de oferta de contraestación".

INIA

"En cuanto a los destinos, Países Bajos concentró la mitad del valor ingresado, seguido por España con 16%, Bélgica con 10% —

principal receptor del arroz— y Alemania con 9%, destino exclusivamente de carne bovina fresca", añadió.

Según Uruguay XXI, "el ritmo de utilización es creciente. Las tres primeras semanas relevadas reunieron US$ 0,4 millones, mientras que las cuatro últimas explicaron US$ 8,5 millones, esto es, el 62% de todo el valor acumulado en el período. La canasta también se amplió: productos como el arroz partido, el vino y el tabaco registraron su primer ingreso preferencial recién en las últimas semanas".

Respecto a cuánto ahorró Uruguay de pago de aranceles por el acuerdo, el informe remarcó que "las exportaciones uruguayas ingresadas bajo preferencias habrían tributado US$ 2,9 millones bajo el régimen de nación más favorecida y tributaron US$ 0,7 millones con las preferencias del acuerdo. El ahorro arancelario ascendió a US$ 2,1 millones, equivalente al 15,6% del valor ingresado".

"En términos de arancel equivalente, la protección efectiva del mercado europeo sobre esa canasta descendió del 20,7% al 5,1%. La carne bovina concentró el 77% del ahorro con el 6% del volumen ingresado", añadió.

