Con los Juegos Odesur en la mira, Diego Forlán comenzó los trabajos con la Sub 20 en el Complejo Celeste

Más allá de que falte el anuncio oficial de la Asociación Uruguaya de Fútbol, la era Diego Forlán en la Sub 20 ya comenzó este lunes y lo hizo en el propio Complejo Celeste donde tuvo el primer contacto con los futbolistas. De la lista de 27 que fue anunciada hace algunos días, asistieron 20 por distintos compromisos con sus clubes, pero se espera que se sumen a los trabajos de este martes cuando continuarán los mismos hasta mitad de semana.

Luego de la campaña de expectativa que se ha llevado a cabo desde hace algunos días en las redes sociales, fue el turno de que el entrenador con pasado en Peñarol y en Atenas de San Carlos realice los primeros trabajos junto a los juveniles a los que dirigirá en el próximo Sudamericano de la categoría buscando un lugar en el Mundial.

La otra novedad que tuvo la jornada fue la presencia de Santiago Espasandín quien terminó siendo el elegido para integrar el cuerpo técnico junto a Diego Forlán, además de la presencia de Diego "Ruso" Pérez que también los acompañará a ambos en un equipo de trabajo que tendrá a su vez a Ignacio Bordad como entrenador de arqueros y a Marcos Mansulino de preparador físico.

Santiago Espasandín será ayudante técnico de la 𝘀𝘂𝗯-𝟮𝟬 🆕 pic.twitter.com/9gvlrdz6p0 — Selección Uruguaya (@Uruguay) August 2, 2026

El entrenamiento, que se desarrolló en la mañana, fue el puntapié de lo que será un trabajo de cara a los Juegos Odesur el primer gran desafío de este nuevo inicio, más allá de que en este caso no contará con Diego Forlán, sino que el entrenador en dicha competencia será Espasandín.

Cabe recordar que ese certamen será entre el 16 y el 25 de setiembre en la ciudad de Rosario y que por ese entonces Cachavacha afrontará los amistosos de la selección mayor en una fecha FIFA que comienza el día 21 del noveno mes del año. Debe tenerse en cuenta que Forlán además estará a cargo del plantel principal en los partidos de octubre y noviembre de 2026 y de marzo de 2027.

Las ausencias al entrenamiento de este lunes se dieron exclusivamente por el hecho de que hubo futbolistas que estuvieron disponibles como convocados en sus equipos en los partidos que se desarrollaron en el arranque de esta semana y quedaron a disposición de las instituciones a las que defienden. De hecho, hubo algunos de los convocados para la Sub 20 que llegaron a estar a la orden en los planteles principales o incluso sumaron minutos durante el fin de semana en la última fecha del Torneo Intermedio.

Vuelve a los trabajos la 𝘀𝘂𝗯-𝟮𝟬 con estos nombres 📋 pic.twitter.com/4cJuPsFvmK — Selección Uruguaya (@Uruguay) July 30, 2026

Desde su arribo a Montevideo, el pasado martes 28 de julio, Diego Forlán puso primera con los trabajos alrededor de la Celeste y sin ir más lejos pocas horas después comenzó las reuniones que derivaron en que Santiago Espasandín sea su nuevo asistente, más allá de que también mantuvo diálogos con Andrés Rodríguez y Diego Jaume.