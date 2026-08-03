Partido Nacional expectante por Lacalle Pou: "No esperamos otra cosa que un discurso bien blanco"

El domingo no será un día cualquiera para los blancos: el expresidente Luis Lacalle Pou, que ha tenido pocas apariciones públicas desde que entregó la banda presidencial el 1° de marzo de 2025, dará un discurso en la Plaza Matriz en un evento por los 190 años del Partido Nacional.

La convocatoria es a las 11:00 horas de ese día, confirmó este lunes Tomás Casaretto, integrante del directorio del Partido Nacional, y añadió que las palabras del exmandatario son algo que "los blancos hemos estado esperando mucho".

En tanto, el exministro de Defensa, Armando Castaingdebat, añadió que, quienes conocen a Lacalle Pou, no esperan “otra cosa que un discurso bien blanco dirigido a la interna y la historia del Partido Nacional”.

El exministro, además, hizo hincapié en que “no sobran los ejemplos en el mundo de un partido político que cumpla 190 años".

Y añadió, tras destacar que la mayoría de estos años el Partido Nacional fue oposición, que la fuerza política nunca "tuvo dudas a la hora de hacer las cosas que hay que hacer —sin tenerle miedo a los costos o los réditos políticos, pensando en la gente y en el país— cuando nos toque gobernar”.

En tanto, Casaretto explicó que el día después del discurso de Lacalle Pou, que será efectivamente el aniversario —lunes 10 de agosto— se hará una sesión solemne del directorio. El fin de semana siguiente será la inauguración de la estancia El Cordobés, en Cerro Largo, que perteneció a Aparicio Saravia. Para esto último, se hizo una campaña de recolección de dinero para poder hacer la restauración.