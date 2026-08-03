Inumet emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes para siete departamentos: conozca las zonas afectadas

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este lunes una alerta amarilla por tormentas puntualmente fuertes para la zona noreste del país.

Desde el organismo meteorológico detallaron que las tormentas podrán "estar acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica".

La alerta se actualizará a las 17:00 o ante cambios significativos.

Alerta amarilla de Inumet. Foto: Inumet

Localidades afectadas

Artigas: Bernabé Rivera, Javier de Viana, Paso Campamento y Topador.

Cerro Largo: Arachania, Arbolito, Arévalo, Barrio Hipodromo, Barrio La Vinchuca, Barrio López Benítez, Bañado de medina, Cerro de las Cuentas, Fraile Muerto, Getulio Vargas, Isidoro Noblía, La Pedrera, Lago Merín, Las Cañas, Melo, Plácido Rosas, Poblado Uruguay, Quebracho, Ramón Trigo, Río Branco, Toledo, Tres Islas y Tupambaé

Rivera: todo el departamento.

Rocha: 8 de Julio, Barra del Chuy, Barrio Pereira, Capacho, Cebollati, Chuy, La Coronilla, Palmares de la Coronilla, Puimayen y San Luis Al Medio.

Salto: Fernández, Quintana y Sarandí de Arapey.

Tacuarembó: Ansina, Balneario Iporá, Caraguata, La Hilera, La Pedrera, Las Toscas, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera y Tacuarembó.

Treinta y Tres: Arrocera Zapata, Arrozal Treinta y Tres, Ejido de Treinta y Tres, General Enrique Martínez, Isla Patrulla, Mendizábal, Rincón, Treinta y Tres, Vergara y Villa Sara.