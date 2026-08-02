El pronóstico para el lunes 3 de agosto de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el lunes 3 de agosto de 2026 el tiempo en Uruguay estará marcado por una jornada húmeda e inestable, con temperaturas que a nivel nacional irán desde una mínima de 9°C hasta una máxima de 24°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica que la mañana estará nubosa y cubierta, con neblinas, bancos de niebla, precipitaciones y tormentas; el viento soplará del noreste al norte a 10-30 km/h, con rachas fuertes asociadas a la actividad eléctrica. Hacia la tarde y la noche continuará el cielo nuboso y cubierto, se mantendrán las precipitaciones y tormentas, y el viento rotará del norte al sur a 10-30 km/h, con períodos variables de 0-10 km/h y nuevas rachas fuertes. Las temperaturas irán de 12°C a 24°C.

Para el noreste, la mañana se presentará con cielo nuboso y cubierto, neblinas y bancos de niebla, además de precipitaciones y tormentas; los vientos serán del noreste y este a 10-30 km/h. En la tarde y noche el cielo pasará a cubierto, persistirán las neblinas y los bancos de niebla, con precipitaciones y tormentas, mientras el viento irá del noreste al noroeste a 10-30 km/h, con un período de variables de 0-10 km/h y rachas fuertes asociadas a tormentas. Las temperaturas irán de 9°C a 23°C.

En el suroeste, la mañana tendrá cielo nuboso y cubierto, neblinas y bancos de niebla, con probables precipitaciones y tormentas; el viento será del sector este a 10-30 km/h. Durante la tarde y la noche seguirá la nubosidad abundante, con neblinas y bancos de niebla, precipitaciones y tormentas, y vientos del este al sureste a 10-30 km/h, con períodos variables de 0-10 km/h. Las temperaturas irán de 11°C a 20°C.

En el centro-sur, el inicio del día estará nuboso y cubierto, con neblinas y bancos de niebla, además de probables precipitaciones y tormentas; el viento soplará del noreste y este a 10-30 km/h. Para la tarde y la noche se prevé que continúe el cielo nuboso y cubierto, con neblinas, bancos de niebla, precipitaciones y tormentas, y vientos del este al sureste a 10-30 km/h, con períodos variables de 0-10 km/h. Las temperaturas irán de 9°C a 19°C.

Cielo con nubes y sol en un atardecer de Montevideo Foto: Ignacio Sánchez/Archivo El País

Este y Área Metropolitana

En el este, la mañana estará dominada por cielo nuboso y cubierto, con neblinas y bancos de niebla, junto con probables precipitaciones y tormentas; los vientos serán del noreste y este a 10-30 km/h. En la tarde y noche se mantendrá el cielo nuboso y cubierto, con neblinas, precipitaciones y tormentas, y viento del noreste al sureste a 10-30 km/h, con un período de variables de 0-10 km/h. Las temperaturas irán de 9°C a 19°C.

En Punta del Este, la mañana se presentará nubosa a cubierta, con neblinas y baja probabilidad de precipitaciones; el viento soplará del sector este a 20-30 km/h. Hacia la tarde y la noche aumentará la inestabilidad, con cielo nuboso y cubierto, neblinas y bancos de niebla, precipitaciones y tormentas, mientras los vientos serán del este y sureste a 10-30 km/h. Las temperaturas irán de 11°C a 15°C.

Atardecer en la Avenida 18 de julio. Cielo con nubes y claros Foto: Estefanía Leal/Archivo El País

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana tendrá cielo nuboso a cubierto, neblinas y bancos de niebla, con baja probabilidad de precipitaciones; el viento será del sector este a 10-30 km/h. Durante la tarde y la noche continuará el cielo nuboso y cubierto, con neblinas y bancos de niebla, precipitaciones y tormentas aisladas, y vientos del este y sureste a 10-30 km/h. Las temperaturas irán de 11°C a 16°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.