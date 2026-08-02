Nacional vs. Progreso en vivo por el Torneo Intermedio: seguí el minuto a minuto del partido en directo

Tras quedar sin chance de acceder a la final del Torneo Intermedio y de caer en la serie ante Tigre, por lo que ya no tendrá competencia internacional, Nacional buscará empezar a mejorar su imagen en lo local enfrentando a Progreso, un equipo también muy necesitado.

Claro está que ambos buscan las unidades por objetivos distintos porque los de Jorge Bava apuestan a la victoria pensando en crecer en la Tabla Anual, mientras que los dirigidos por Tabaré Silva miran con mucha precaución la tabla del descenso apostando a la permanencia.

De esta forma, ambos equipos le pondrán fin a sus respectivas participación en el Torneo Intermedio, pero con la meta de tener un envión de cara al inicio del Torneo Clausura que comenzará el próximo fin de semana y será la última opción para alcanzar los objetivos planteados.

Por el lado del Bolso, el once inicial contaría con Luis Mejia; Emiliano Ancheta, Agustín Rogel, Francisco Calvo, Camilo Cándido; Lucas Rodríguez, Luciano Boggio, Agustín Dos Santos; Tomás Veron Lupi, Maximiliano Gomez y Maximiliano Silvera. Los de La Teja contarían con Agustín Requena; Emiliano Álvarez, Mauro Martín, Gastón Silva, Facundo Kidd; Facundo de León, Ramiro Cristóbal, Agustín Pinheiro, Agustín Ocampo; Maximiliano Juambeltz, Matteo Copelotti.