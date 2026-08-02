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Nacional vs. Progreso en vivo por el Torneo Intermedio: seguí el minuto a minuto del partido en directo

El Bolso con la meta de enderezar su camino en lo local y sumar pensando en la Anual, se enfrenta con el Gaucho del Pantanoso comprometido con la permanencia en la máxima categoría.

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Tomás Verón Lupi disputa una pelota en el partido entre Nacional y Progreso.
Tomás Verón Lupi disputa una pelota en el partido entre Nacional y Progreso.
Foto: Darwin Borrelli.

Tras quedar sin chance de acceder a la final del Torneo Intermedio y de caer en la serie ante Tigre, por lo que ya no tendrá competencia internacional, Nacional buscará empezar a mejorar su imagen en lo local enfrentando a Progreso, un equipo también muy necesitado.

Claro está que ambos buscan las unidades por objetivos distintos porque los de Jorge Bava apuestan a la victoria pensando en crecer en la Tabla Anual, mientras que los dirigidos por Tabaré Silva miran con mucha precaución la tabla del descenso apostando a la permanencia.

De esta forma, ambos equipos le pondrán fin a sus respectivas participación en el Torneo Intermedio, pero con la meta de tener un envión de cara al inicio del Torneo Clausura que comenzará el próximo fin de semana y será la última opción para alcanzar los objetivos planteados.

Por el lado del Bolso, el once inicial contaría con Luis Mejia; Emiliano Ancheta, Agustín Rogel, Francisco Calvo, Camilo Cándido; Lucas Rodríguez, Luciano Boggio, Agustín Dos Santos; Tomás Veron Lupi, Maximiliano Gomez y Maximiliano Silvera. Los de La Teja contarían con Agustín Requena; Emiliano Álvarez, Mauro Martín, Gastón Silva, Facundo Kidd; Facundo de León, Ramiro Cristóbal, Agustín Pinheiro, Agustín Ocampo; Maximiliano Juambeltz, Matteo Copelotti.

La lista de convocados de Nacional

Jorge Bava definió la nómina de jugadores con los que contará para el partido donde Nacional enfrentará a Progreso. Sebastián Coates y Juan Cruz de los Santos no están por lesión, mientras que Alexis Martín está suspendido.

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Nacional vs. Progreso!

En el Gran Parque Central, se enfrentan Nacional y Progreso en el marco de la última fecha del Torneo Intermedio con puntos muy importantes en juego tanto para la Anual como para el Descenso.

Hinchas de Nacional en el Gran Parque Central.
Hinchas de Nacional en el Gran Parque Central.
Foto: Estefanía Leal.

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