Nacional vs. Progreso en vivo por el Torneo Intermedio: seguí el minuto a minuto del partido en directo

Tras quedar sin chance de acceder a la final del Torneo Intermedio y de caer en la serie ante Tigre, por lo que ya no tendrá competencia internacional, Nacional buscará empezar a mejorar su imagen en lo local enfrentando a Progreso, un equipo también muy necesitado.
Claro está que ambos buscan las unidades por objetivos distintos porque los de Jorge Bava apuestan a la victoria pensando en crecer en la Tabla Anual, mientras que los dirigidos por Tabaré Silva miran con mucha precaución la tabla del descenso apostando a la permanencia.
De esta forma, ambos equipos le pondrán fin a sus respectivas participación en el Torneo Intermedio, pero con la meta de tener un envión de cara al inicio del Torneo Clausura que comenzará el próximo fin de semana y será la última opción para alcanzar los objetivos planteados.
Por el lado del Bolso, el once inicial contaría con Luis Mejia; Emiliano Ancheta, Agustín Rogel, Francisco Calvo, Camilo Cándido; Lucas Rodríguez, Luciano Boggio, Agustín Dos Santos; Tomás Veron Lupi, Maximiliano Gomez y Maximiliano Silvera. Los de La Teja contarían con Agustín Requena; Emiliano Álvarez, Mauro Martín, Gastón Silva, Facundo Kidd; Facundo de León, Ramiro Cristóbal, Agustín Pinheiro, Agustín Ocampo; Maximiliano Juambeltz, Matteo Copelotti.
La nómina de Progreso
Tabaré Silva también conformó su lista de convocados con varias bajas, teniendo en cuenta jugadores suspendidos, lesionados e incluso cedidos desde Nacional que no pueden decir presente.
✅ Lista de convocados para visitar el GPC #ElGaucho pic.twitter.com/e56pkJCPhu— C. A. Progreso (@ProgresoOficial) August 2, 2026
La lista de convocados de Nacional
Jorge Bava definió la nómina de jugadores con los que contará para el partido donde Nacional enfrentará a Progreso. Sebastián Coates y Juan Cruz de los Santos no están por lesión, mientras que Alexis Martín está suspendido.
📋 Lista de convocados para hoy— Nacional (@Nacional) August 2, 2026
🆚 Progreso
⏰ 18:30 hs
🏟️ Gran Parque Central pic.twitter.com/ra9XXjrDED
¡Bienvenidos al minuto a minuto de Nacional vs. Progreso!
En el Gran Parque Central, se enfrentan Nacional y Progreso en el marco de la última fecha del Torneo Intermedio con puntos muy importantes en juego tanto para la Anual como para el Descenso.