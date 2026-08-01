El pronóstico para el domingo 2 de agosto de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el pronóstico del clima para el domingo 2 de agosto de 2026 en Uruguay tendrá un rango térmico nacional de 7°C a 24°C, con una jornada marcada por nubosidad variable y condiciones húmedas en varias zonas.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica que durante la mañana predominará el cielo nuboso a cubierto, con períodos de algo nuboso y presencia de nieblas y neblinas; los vientos soplarán del este al noreste entre 10 y 30 km/h, con rachas de 40 km/h. Hacia la tarde y la noche habrá cielo algo nuboso a nuboso, por momentos cubierto, con probables precipitaciones escasas; el viento será del este y noreste de 20 a 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h, y las temperaturas se ubicarán entre 10°C y 24°C.

Para el noreste, Inumet prevé una mañana de cielo nuboso y cubierto, con períodos de algo nuboso y mejora gradual, además de nieblas, neblinas y precipitaciones escasas; el viento irá del sur al este entre 10 y 30 km/h. En la tarde y la noche, el cielo pasará a algo nuboso y nuboso, con períodos de cubierto, neblinas y bancos de niebla, mientras el viento será del este y noreste de 20 a 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h, y las temperaturas irán de 10°C a 21°C.

Atardecer en Montevideo. Cielo con nubes Foto: Ignacio Sánchez/Archivo El País

En el suroeste, la mañana se presentará con cielo nuboso y períodos de cubierto, junto con nieblas y neblinas, y vientos del este al noreste de 10 a 30 km/h. Durante la tarde y la noche continuará la nubosidad, también con períodos de cubierto y neblinas, con viento del noreste de 10 a 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h, y las temperaturas oscilarán entre 8°C y 20°C.

En el centro-sur, el domingo comenzará con cielo nuboso y períodos de cubierto, acompañado por neblinas y bancos de niebla, con viento del este de 10 a 30 km/h. Para la tarde y la noche se mantendrá el cielo nuboso, por momentos cubierto, con neblinas y viento del noreste de 20 a 30 km/h, además de rachas de hasta 40 km/h, y las temperaturas estarán entre 7°C y 19°C.

En el este, la mañana tendrá cielo nuboso con períodos de cubierto y una mejora gradual, aunque persistirán nieblas, neblinas y precipitaciones escasas; los vientos irán del sur al este entre 10 y 30 km/h. Más tarde, el cielo seguirá nuboso y por momentos cubierto, con neblinas y bancos de niebla, mientras el viento soplará del noreste de 10 a 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h, y las temperaturas se moverán entre 7°C y 18°C.

Nubes de lluvia. Foto: Freepik.

Para Punta del Este, el pronóstico marca una mañana nubosa, con períodos de cubierto y neblinas, además de vientos del sureste al este de 10 a 30 km/h. En la tarde y la noche continuará el cielo nuboso con intervalos de cubierto, con viento del este al noreste de 20 a 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h, y las temperaturas irán de 10°C a 15°C.

Montevideo y Área Metropolitana

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana estará nubosa, con períodos de cubierto, neblinas y bancos de niebla, mientras el viento soplará del este al noreste entre 10 y 30 km/h. Hacia la tarde y la noche persistirá el cielo nuboso con momentos de cubierto, con viento del noreste de 20 a 30 km/h, y las temperaturas se ubicarán entre 10°C y 18°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.