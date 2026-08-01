Peñarol y Cerro Largo en un partido decisivo por el Torneo Intermedio: hora, formaciones y dónde verlo en vivo
Los dirigidos por Diego Aguirre reciben al Arachán en el Estadio Campeón del Siglo que promete un muy buen marco de público para un encuentro que será clave para ambos.
El objetivo de los dos equipos es claro: clasificar a la final del Torneo Intermedio. Claro está que hay lugar para uno solo y es por eso que Peñarol y Cerro Largo juegan hoy desde la hora 18:30 un partido clave en el Estadio Campeón del Siglo porque entre los dos se definirá el primer lugar de la Serie A.
Los dirigidos por Diego Aguirre saben que si ganan o empatan se quedarán con la cima de la llave y avanzarán a la definición. Pero también saben que si pierden, será el Arachán el finalista.
Es por eso que el de hoy no será un partido más. Es clave e importante para los dos y no solo por el Intermedio, sino también en la Tabla Anual que tiene al Carbonero como líder junto a Deportivo Maldonado y a Cerro Largo peleando por no complicarse en la zona del descenso y además, luchando para poder meterse en una Copa Internacional de cara a la temporada 2026.
Por el lado del Mirasol, las noticias son más que buenas para Diego Aguirre ya que el entrenador tendrá para este encuentro el regreso de Nahuel Herrera, quien tiene grandes chances de ser titular en lugar de Mauricio Lemos, mientras que Jonathan Rodríguez estará en el banco de suplentes y podría hacer su estreno en el regreso al equipo Carbonero que no tiene a Maximiliano Olivera ni a Jesús Trindade lesionados, y tampoco a Eric Remedi, quien cumplirá ante Cerro Largo el último partido de suspensión de los cuatro que recibió tras ver la roja frente a Central Español en la tercera fecha.
El Arachán por su parte, llega a un escenario en el que se siente cómodo ya que suma cinco partidos sin perder contra Peñarol jugando como visitante en el Estadio Campeón del Siglo con dos triunfos y tres empates.
Además, en su última presentación en el CDS se llevó una gran victoria por 2 a 0 el 30 de marzo de 2025.
Eso sí, ahora no tendrá a un estandarte al costado de la cancha como Danielo Núñez, quien sigue en recuperación tras ser intervenido quirúrgicamente. Pero sí tendrá a Ignacio Ordoñez, quien tomó las riendas del equipo junto a Juan Jacinto Rodríguez y en su interinato, el Arachán está invicto con tres victorias y dos empates.
La mesa está servida para un partido decisivo en el que Peñarol tiene la obligación por ser local y Cerro Largo la ilusión de dar un gran golpe.
Peñarol vs. Cerro Largo
TORNEO INTERMEDIO
Hora: 18:30
Cancha: Estadio Campeón del Siglo
Televisa: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, Disney+ y Antel TV
Árbitro: Leodán González
Asistentes: Horacio Ferreiro y Juan Álvarez
Cuarto árbitro: Felipe Vikonis
VAR: Jonathan Fuentes y Pablo Llarena
Peñarol
Washington Aguerre
Brian Barboza, Nahuel Herrera o Mauricio Lemos, Lucas Ferreira, Lucas Hernández
Roberto Fernández, Eduardo Darias
Javier Cabrera, Leandro Umpiérrez, Leonel Jaime
Matías Arezo
D.T. Diego Aguirre
Cerro Largo
Pedro González
Alexander Hernández, Lucas Correa, Alexis Piegas, Santiago Franca
Mario García, Sebastián Assis, Santiago Marcel, Axel Pandiani
Gustavo Viera y Diego Daguerre
D.T. Ignacio Ordoñez
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