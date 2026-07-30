Legnani: su respuesta a una posible candidatura presidencial, las encuestas y los megaproyectos en Canelones

El intendente de Canelones, Francisco Legnani, fue entrevistado este jueves por En Clave País, donde repasó el estado de la gestión municipal al cumplirse el primer año de su mandato en la comuna canaria.

A nivel de opinión pública, una medición elaborada por la consultora Cifra en junio le otorgó un 46% de aprobación a la gestión de Canelones, frente a un 25% de desaprobación. "El político que dice que no mira las encuestas, miente. Todos las miramos. Vamos un año de gestión, nos queda mucho por delante", sostuvo Legnani.

El porqué de la baja aprobación a la gestión del gobierno nacional

Consultado sobre la diferencia con la aprobación del gobierno nacional, Legnani consideró que la ciudadanía exige una mayor velocidad en la concreción de los compromisos asumidos. "Estamos todos atravesando de aquello de 'lo que me dijiste que ibas a hacer, mostramelo ahora'. La inmediatez. En la medida que sea tangible todo aquello a lo que el gobierno se comprometió, esos números se van a ir revirtiendo", afirmó.

Dentro de las prioridades del departamento, remarcó la concreción del futuro hospital de la Costa en Atlántida como un proyecto clave articulado con el Poder Ejecutivo. Por otro lado, al referirse a sus intercambios con el presidente Yamandú Orsi, el intendente descartó injerencias: "Yo hablo permanentemente con Yamandú de todos los temas. Trabajé 20 años a un metro de él, pero ahora no me meto porque no me corresponde".

Francisco Legnani con En Clave País Foto: Darwin Borrelli

Obras de infraestructura y desarrollo urbano en Canelones

En materia ambiental, el jefe comunal abordó la situación limítrofe en la zona de los Bañados de Carrasco. Detalló la disposición de un equipo de gestión ambiental que trabajará bajo el liderazgo del Ministerio de Ambiente para evaluar las acciones pertinentes en la cuenca, resaltando las tareas de saneamiento que se vienen realizando sobre el Arroyo Carrasco.

En relación al crecimiento residencial, precisó que los barrios privados abarcan actualmente 500 hectáreas sobre las 453.000 que posee el departamento. Al referirse a las regulaciones de edificación, el jerarca explicó que se han descartado iniciativas que superaban los límites permitidos, ajustando las alturas a las demandas reales.

Por ejemplo, citó el caso del megaproyecto en Médanos de Solymar, donde confirmó que la propuesta edilicia se readecuó para contemplar edificios de 10 pisos con un total de 1.041 soluciones habitacionales, iniciativa que cuenta con la supervisión de técnicos nacionales y departamentales para revalorizar predios en abandono. "Finalmente esos cascarones espantosos los vamos a terminar eliminando", aseguró.

Francisco Legnani en entrevista con En Clave País Foto: Darwin Borrelli

Legnani descarta candidatura a presidente

Finalmente fue consultado sobre la posibilidad de que sea candidato a presidente en las elecciones de 2029. "No. Ninguna posibilidad. Cero", respondió contundente.

Ante la pregunta de si aspira a ser reelegido como intendente de Canelones, aseguró que "sería una falta de respeto a la ciudadanía a un año de asumir estar hablando de reelección".

"Yo tengo que hacer una buena gestión en Canelones estos 5 años y si quieren en el 2029 me traen acá y en base a cómo den los números veo si les digo ‘Bueno, mira, estoy pensando en realizarlo’", agregó.

"Todos los días que voy a trabajar estoy cumpliendo el sueño que me propuse desde que tengo 15 años y nunca lo oculté. Siempre dije que quería ser intendente, nunca se lo oculté a nadie", agregó.