Intendencia de Canelones

Jorge Valenzani | Canelones

@|A principios de abril tuvimos, como dicen los meteorólogos, un “ciclón extra tropical” y como consecuencia nos dejó tres columnas sin alumbrado público . Esto es en la calle Violeta Parra casi Gabriela Mistral.

Hicimos el reclamo al 1828 ya que no atienden en forma personal y nos dieron el N° 2526. También me dijeron que reclamara a UTE, pero me contestaron que las reparaciones las hace la Intendencia. Al no tener respuesta, pedí a la Comisión de Fomento de Parque Miramar que reclamaran ellos también y hasta ahora no vinieron.

Las calles que hizo el ex Intendente Orsi en la Costa de Oro como en Parque Miramar son angostas, con suerte pasan dos autos muy justos y si uno de estos es una 4X4, un espejo se rompe. No hay veredas; caminan por la calle niños, jóvenes, ancianos con el riesgo de ser arrollados, ya que también los conductores no respetan la velocidad estipulada y van hablando por celular.

Yo siempre digo que la Intendencia es muy eficaz... cuando cobra multas, recargos, mora, pero para brindar un servicio a la que está obligada hay que esperar sentado, bien cómodo para no cansarnos. Si nos atrasamos en un pago nos aplican un recargo por cada día de atraso, pero nosotros no podemos hacer lo mismo, por ejemplo que nos descuenten de la contribución o patente vehicular.

¡Muchos tendríamos el año pago!

